Kiszivárgott a beszéd, tragédiát emlegetett a Fradi edzője

Robbie Keane nem fogta vissza magát a Rangers 2-1-es legyőzése után. A Fradi edzője büszke lehet a csapatára, mely hat forduló után is veretlenül áll az Európa-liga alapszakaszában. Négy győzelem mellett két döntetlen, 14 pont, hatodik hely, valós közelségbe került az azonnali nyolcaddöntő lehetősége.

Robbie Keane ünnepelt a Fradi meccse után Fotó: Polyák Attila/Origo

A Fradi–Rangers-találkozó után Robbie Keane-ből óriási feszültség és energia szabadult fel. Írként, valamint a skót Celtic egykori csatáraként kimondottan fontos volt neki a nagy rivális Rangers elleni találkozó. Pláne úgy, hogy a skót drukkerek folyamatosan szapulták a szakembert, aki szerint nem biztos, hogy szabályos volt a Rangers vezető gólja.

„Szerintem rosszul húzták be a vonalakat a videószobában. Nem érdemelték meg azt a gólt”

– mondta Keane a találatról, melyet elsőre nem is adtak meg a pályán.

Less be a Fradi öltözőjébe!

A meccs után kiszivárgott az a videó, melyen Robbie Keane a győztes csapathoz és a stábhoz beszélt. Az ír szakember szerint ezt a mérkőzést csak ők nyerhették volna.

Tragédia lett volna, ha nem nyerünk. Tragédia! Az első gólunknál nem fogunk szebbet találni ebben a fordulóban, a másodiknál egy hihetetlen beadás után Varga Barni ismét betalált

– dicsérte az edző a csatárt, aki az alapszakaszban már a negyedik gólját szerezte.

A Fradira még két meccs vár az Európa-liga alapszakaszában januárban. A csapat itthon játszik a görög Panathinaikosszal, majd Angliába utazik a Nottinghamhez. Az első nyolc helyezett játék nélkül nyolcaddöntős, a 9–24. helyen végző csapatoknak selejtezőt kell vívniuk a legjobb 16 közé kerülésért.