„Nincs ráhatásom a spekulációkra" - Robbie Keane reagált az edzőváltásra

A Ferencváros csütörtökön a Glasgow Rangerst fogadja a labdarúgó Európa-ligában. A magyar csapat edzője, Robbie Keane szerdán sajtótájékoztatót tartott.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.12.10. 15:52
Robbie Keane Rangers FC Fradi

A Fradi öt mérkőzés után veretlenül, három győzelemmel és két döntetlennel a hatodik helyen áll az Európa-liga tabelláján. Ha a magyar csapat megőrzi a pozícióját, és az első nyolc között végez, akkor egyenes ágon jut a nyolcaddöntőbe. Csütörtökön az a Glasgow Rangers érkezik az Üllői útra, amelynek számos kulcsembere sérült, és csak a 33. helyen áll a táblázaton. Ennek ellenére a Fradi edzője, Robbie Keane nehéz mérkőzésre számít.

Robbie Keane a Rangers ellen készül
Robbie Keane a Rangers ellen készül Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

"Kemény meccsre számítok, de ahogyan mindig, úgy ezúttal is a győzelemért lépünk pályára. Az én mentalitásom mindig is ilyen volt, ezen nem változtatok" - mondta Keane a szerdai sajtótájékoztatón.

Robbie Keane nem foglalkozik a pletykákkal

Az ír szakembert nemrégiben kapcsolatba hozták a másik glasgow-i csapattal, a Celtic-kel, Keane erre is reagált.

Nincs ráhatásom az ehhez hasonló spekulációkra, de nem volt szó ilyesmiről. Boldog vagyok itt, nagyon élvezem a munkát a Ferencvárosnál. Remek évünk van, az előző idény végén bajnokok lettünk, idén ősszel nagyszerűen teljesítünk az Európa-ligában, pedig kizárólag nehéz mérkőzéseink voltak.

- fogalmazott Keane.

A Fradi-Rangers Európa-liga mérkőzés csütörtökön 18.45 órakor (tv: M4 Sport) kezdődik, a görög Anasztasziosz Papapetru vezeti.

