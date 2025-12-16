"Nekem már ne mondja senki" - kiakadt a Fradi legendája a vereség után
A nemzetközi kupában veretlen csapat negyedszer hasalt el odahaza a bajnokságban. Szokolai László szerint alig lehet megmagyarázni a Fradi formaingadozását.
Idén ősszel is kétarcú a Fradi. A focisták az Európa-liga főtábláján veretlenek - négy győzelemmel és két döntetlennel állnak -, ráadásul idegenben utoljára februárban kaptak ki. Ehhez képest az NB I-ben odahaza pocsék a forma: idén ősszel bajnokit nyert a Groupama Arénában a Puskás Akadémia, a ZTE, a Nyíregyháza, legutóbb pedig a Debrecen győzött a Fradi pályáján. A zöldek legendája, Szokolai László szerint erre a formaingadozásra nem lehet mentség a sok meccs és a rotálás, a kezdőcsapat változtatása sem.
Szokolai a Metropolnak kendőzetlen őszinteséggel beszélt, nem próbálta megmagyarázni, mi is történik a hazai meccseken a pályán.
"Semmi különös, semmi bulváros nincs a történetben, egyszerűen a fejekben kellene rendet raknia trénernek"
- fakadt ki a korábbi kiváló csatár.
Nekem már ne mondja senki, hogy rengeteg a meccs, meg, hogy szükséges a rotálás, mert fáradtak a játékosok. Ugyan már, annak idején – jó egy kicsivel lassabb volt a játék – szombaton például Békéscsabán rugdaltak össze bennünket, aztán szerdán már külföldön játszottunk, aztán hétvégén újra valahol Magyarországon léptünk pályára. Voltunk vagy fele annyian, mint amennyiből Robbie Keane válogathat manapság
Kötelező a Fradi számára a bajnoki cím
A csapat jelenleg a második helyen áll a tabellán. Szokolai szerint az igazi baj az lenne, ha a szezon végére nem lenne meg sorozatban a nyolcadik bajnoki arany.
Olyan a keretünk, ha csak a neveket nézzük, csettinteni kellene rá. Mindenesetre nagyon elgondolkodtató, hogy egy-egy hangos kupasiker után a mieink itthon elesnek a vonalban a hazai bajnokikon. Szerintem nagyon jókor jön a téli szünet, igaz Diósgyőrben sem lesz sétagalopp a találkozó. De, túlizgulni azért nem kell a meccset, hiszen nem a Groupamában játszanak a fiúk
– nevetett Szokolai László.
