"Nekem már ne mondja senki" - kiakadt a Fradi legendája a vereség után

Idén ősszel is kétarcú a Fradi. A focisták az Európa-liga főtábláján veretlenek - négy győzelemmel és két döntetlennel állnak -, ráadásul idegenben utoljára februárban kaptak ki. Ehhez képest az NB I-ben odahaza pocsék a forma: idén ősszel bajnokit nyert a Groupama Arénában a Puskás Akadémia, a ZTE, a Nyíregyháza, legutóbb pedig a Debrecen győzött a Fradi pályáján. A zöldek legendája, Szokolai László szerint erre a formaingadozásra nem lehet mentség a sok meccs és a rotálás, a kezdőcsapat változtatása sem.

Robbie Keane vezetőedző nem lehet büszke a Fradi hazai formájára

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Szokolai a Metropolnak kendőzetlen őszinteséggel beszélt, nem próbálta megmagyarázni, mi is történik a hazai meccseken a pályán.

"Semmi különös, semmi bulváros nincs a történetben, egyszerűen a fejekben kellene rendet raknia trénernek"

- fakadt ki a korábbi kiváló csatár.

Nekem már ne mondja senki, hogy rengeteg a meccs, meg, hogy szükséges a rotálás, mert fáradtak a játékosok. Ugyan már, annak idején – jó egy kicsivel lassabb volt a játék – szombaton például Békéscsabán rugdaltak össze bennünket, aztán szerdán már külföldön játszottunk, aztán hétvégén újra valahol Magyarországon léptünk pályára. Voltunk vagy fele annyian, mint amennyiből Robbie Keane válogathat manapság

Kötelező a Fradi számára a bajnoki cím

A csapat jelenleg a második helyen áll a tabellán. Szokolai szerint az igazi baj az lenne, ha a szezon végére nem lenne meg sorozatban a nyolcadik bajnoki arany.

Olyan a keretünk, ha csak a neveket nézzük, csettinteni kellene rá. Mindenesetre nagyon elgondolkodtató, hogy egy-egy hangos kupasiker után a mieink itthon elesnek a vonalban a hazai bajnokikon. Szerintem nagyon jókor jön a téli szünet, igaz Diósgyőrben sem lesz sétagalopp a találkozó. De, túlizgulni azért nem kell a meccset, hiszen nem a Groupamában játszanak a fiúk

– nevetett Szokolai László.