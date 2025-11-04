RETRO RÁDIÓ

Meccs közben összeesett, elhunyt a közkedvelt vezetőedző

Megfagyott a levegő mérkőzés közben. Elhunyt a vezetőedző a csapata szeme láttára.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.04. 06:40
Mérkőzés közben összeesett, a kórházba szállítás közben elhunyt Mladen Zizovic, a szerb élvonalban szereplő Radnicki labdarúgócsapatának vezetőedzője.

Elhunyt a vezetőedző
Elhunyt a vezetőedző / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Így történt a vezetőedző tragédiája

A vajdasági Szabad Magyar Szó beszámolója szerint hétfő este, a bajnokság 14. fordulójában a Mladost-Radnicki összecsapás első félidejének 22. percében lett rosszul a 44 éves bosnyák szakember, akinek a stadionban megkezdték az ellátását és úgy tűnt, sikerült stabilizálni az állapotát és a légzését, a kórházba vezető úton azonban elhunyt.

A találkozó folytatódott, a 41. percben azonban, amikor a két csapat játékosai értesültek a tragédiáról, a játékvezető lefújta a mérkőzést.

Zizovicot mindössze 11 nappal ezelőtt nevezték ki vezetőedzőnek, ez volt a harmadik meccse a kispadon.

 

 

