Meccs közben összeesett, elhunyt a közkedvelt vezetőedző

Megfagyott a levegő mérkőzés közben. Elhunyt a vezetőedző a csapata szeme láttára.
Mérkőzés közben összeesett, a kórházba szállítás közben elhunyt Mladen Zizovic, a szerb élvonalban szereplő Radnicki labdarúgócsapatának vezetőedzője.
Így történt a vezetőedző tragédiája
A vajdasági Szabad Magyar Szó beszámolója szerint hétfő este, a bajnokság 14. fordulójában a Mladost-Radnicki összecsapás első félidejének 22. percében lett rosszul a 44 éves bosnyák szakember, akinek a stadionban megkezdték az ellátását és úgy tűnt, sikerült stabilizálni az állapotát és a légzését, a kórházba vezető úton azonban elhunyt.
A találkozó folytatódott, a 41. percben azonban, amikor a két csapat játékosai értesültek a tragédiáról, a játékvezető lefújta a mérkőzést.
Zizovicot mindössze 11 nappal ezelőtt nevezték ki vezetőedzőnek, ez volt a harmadik meccse a kispadon.
