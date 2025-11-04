Ma van a Nemzeti Gyász Emléknapja: erre emlékezünk ilyenkor

Ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére és az összecsapásokban elhunytakra emlékezünk. De mi is történt pontosan november 4-én? 1956. október 23-tól békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen Magyarországon. A szovjet vezetés ígérete ellenére az orosz csapatok nem hagyták el az országot, ezért november 1-én Nagy Imre, az újonnan megválasztott miniszterelnök bejelentette Magyarország semlegességét, kilépését a Varsói Szerződésből, és az ENSZ nagyhatalmaihoz fordult segítségért. A forradalom sorsát a november 4-i szovjet invázió pecsételte meg: hajnalban az ország egész területén megindult a katonai megszállás. Erre emlékezvén Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-ét.

November negyedike a Nemzeti Gyász Emléknapja. Fotó: Pexels

Ebben a kerületben ma kezdődik a lomtalanítás

November 4-től november 8-ig a XII. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás ezen a térképen látható.

Ma utalják a családi pótlékokat is

Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. Az októberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet, mivel november 4-én, azaz ma utalja az Államkincstár. Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a fenti, utalási időpontot követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.

Ma van Szent Károly napja is

Szent Károly (Borromei Szent Károly), a hitoktatás és az első áldozók védőszentjének ünnepe november negyedikén van. Szen Károly érsek, egyháztanító volt, akit 1610-ben avattak szentté. 1560-tól Milánó érsekeként számos egyházi reformot érvényesített, elrendelte, hogy vasárnaponként oktassák a gyermekeknek a keresztény hittételeket. A szegények, betegek gyámolítója is volt.