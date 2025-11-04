RETRO RÁDIÓ

Ma van a Nemzeti Gyász Emléknapja: erre emlékezünk ilyenkor

Közel hetven éve ezen a napon indult a szovjet katonai megszállás, ami végleg felszámolta az 1956. október 23-án indult ellenállást. Erre emlékezünk a Nemzeti Gyász Emléknapján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 06:30
ez lesz ma Nemzeti Gyász Emléknap lomtalanítás

Ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére és az összecsapásokban elhunytakra emlékezünk. De mi is történt pontosan november 4-én? 1956. október 23-tól békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen Magyarországon. A szovjet vezetés ígérete ellenére az orosz csapatok nem hagyták el az országot, ezért november 1-én Nagy Imre, az újonnan megválasztott miniszterelnök bejelentette Magyarország semlegességét, kilépését a Varsói Szerződésből, és az ENSZ nagyhatalmaihoz fordult segítségért. A forradalom sorsát a november 4-i szovjet invázió pecsételte meg: hajnalban az ország egész területén megindult a katonai megszállás. Erre emlékezvén Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-ét.

gyertya, gyász, nemzeti gyász emléknapja,
November negyedike a Nemzeti Gyász Emléknapja. Fotó: Pexels

Ebben a kerületben ma kezdődik a lomtalanítás

November 4-től november 8-ig a XII. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat most vasárnaptól tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. Az, hogy melyik utcában melyik nap lesz lomtalanítás ezen a térképen látható.

Ma utalják a családi pótlékokat is

Általános szabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot a következő hónap első napjaiban, általában 2-a és 6-a között utalják. Az októberi családi pótlék már a héten a számlákon lehet, mivel november 4-én, azaz ma utalja az Államkincstár. Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a fenti, utalási időpontot követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.

Ma van Szent Károly napja is

Szent Károly (Borromei Szent Károly), a hitoktatás és az első áldozók védőszentjének ünnepe november negyedikén van. Szen Károly érsek, egyháztanító volt, akit 1610-ben avattak szentté. 1560-tól Milánó érsekeként számos egyházi reformot érvényesített, elrendelte, hogy vasárnaponként oktassák a gyermekeknek a keresztény hittételeket. A szegények, betegek gyámolítója is volt.

14 fok körül lesz a napi csúcs

A koponyeg.hu szerint kedden változóan felhős idő ígérkezik, de eső nem lesz. Az északi szelet a Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a hajnali 8 fok után várhatóan 14 fokig emelkedik majd.

Kellemes, meleg idő várható ma, csapadék nélkül. Fotó: Forrás: Pexels

Lesz néhány forgalmi változás is

  • A BKK szerint lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában kedd 13:00 és 18:00 óra között.
  • Jelzőlámpahibára kell számítani a X. kerületben a Bihari utcában 08:00 és 12:00 óra között.
  • Félpályás lezárás a XI. kerületben a Bártfai utcában kedd 06:00 és szerda 23:00 óra között.

Halhatatlanok napja lesz a Bem József téren

A Halhatatlanok napja idén is november 4-én, a budai Bem József téren lesz, amin ezúttal Nagy János államtitkár, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke és Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója mond beszédet. A Kárpátia zenekar pedig kiskoncertet, emlékműsort ad a szabadságharcos hőseink tiszteletére. A program 17:30-kor kezdődik.

 

