Óriásit változtak az esélyek, Verstappen ötödször is világbajnok lehet

A Las Vegas-i Nagydíjon Max Verstappen pillantotta meg elsőként a kockás zászlót, ám győzelmével nagyon keveset faragott a hátrányából a világbajnoki éllovas Lando Norrissal szemben. A futam után 42 pont volt a különbség, azonban néhány órával a verseny után a helyzet drámai fordulatot vett: a két McLaren-pilótát a kopólemez nem megfelelő vastagsága miatt kizárták, így a négyszeres holland világbajnok hátránya 24 pontra csökkent a brit mögött. Két futammal a szezon vége előtt ez még mindig jelentős különbség, de ha valaki képes lehet ezt ledolgozni, az Verstappen.

Max Verstappen másodszor nyert Las Vegasban pályafutása során Fotó: Chris Graythen

A szezon utolsó állomásai Katar és az Egyesült Arab Emírségek, ahol összesen 58 pont szerezhető, mivel még egy sprintfutam is hátravan. A rendes nagydíjak győztese 25, a második és harmadik helyezettek pedig 18, illetve 15 pontot kapnak. A sprinteken legfeljebb 8 pont vihető haza, ott viszont mindössze egyetlen pont választja el egymástól az egyes helyezéseket.

Norris 390 ponttal, míg Verstappen és Oscar Piastri 366-366 egységgel várja a folytatást. Utóbbi, az ausztrál versenyző év eleji lendülete teljesen megtört: az utolsó hat versenyhétvégén csupán egyszer állhatott fel a dobogóra. Mindezek fényében valószínűleg két fősre, Norris-Verstappen kettősre szűkült a bajnoki csata, amely 2021 után először ismét a szezon utolsó versenyén dőlhet el.

Verstappennek vagy Norris?

A Red Bull pilótájának a maximálisan megszerezhető pontszámra lenne szüksége ahhoz, hogy reális esélye maradjon a címvédésre, ám még ebben az esetben is elengedhetetlen lenne, hogy Norris hibázzon. Ha a fiatal brit végig Verstappen mögött ér célba, az előnyéből még mindig 9 pontot megőriz. Ez azt jelenti, hogy vagy Dohában, vagy Abu-Dzabiban a McLaren versenyzőjének további tíz pontot kellene „elveszítenie”, amihez legalább hatodik, vagy annál gyengébb helyezés szükséges.

Elméletben akár pontegyenlőség is kialakulhat a szezon végére: ehhez Verstappennek a maximális, 58 pontot kellene begyűjtenie, míg Norrisnak mindössze 34-re lenne szüksége, amihez egy második (sprint), egy harmadik és egy negyedik helyezés kell. Ez a forgatókönyv is a hollandnak kedvezne, hiszen a több futamgyőzelme (8) döntő előnyt jelentene riválisával szemben (7)