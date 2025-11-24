RETRO RÁDIÓ

Óriásit változtak az esélyek, Verstappen ötödször is világbajnok lehet

Az utolsó futamon dőlhet el, ki lesz idén a Forma–1 világbajnoka. Max Verstappen esélyei jelentősen nőttek Las Vegas után.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24.
Max Verstappen McLaren Lando Norris F1

A Las Vegas-i Nagydíjon Max Verstappen pillantotta meg elsőként a kockás zászlót, ám győzelmével nagyon keveset faragott a hátrányából a világbajnoki éllovas Lando Norrissal szemben. A futam után 42 pont volt a különbség, azonban néhány órával a verseny után a helyzet drámai fordulatot vett: a két McLaren-pilótát a kopólemez nem megfelelő vastagsága miatt kizárták, így a négyszeres holland világbajnok hátránya 24 pontra csökkent a brit mögött. Két futammal a szezon vége előtt ez még mindig jelentős különbség, de ha valaki képes lehet ezt ledolgozni, az Verstappen.

Max Verstappen másodszor nyert Las Vegasban pályafutása során
Max Verstappen másodszor nyert Las Vegasban pályafutása során Fotó: Chris Graythen

A szezon utolsó állomásai Katar és az Egyesült Arab Emírségek, ahol összesen 58 pont szerezhető, mivel még egy sprintfutam is hátravan. A rendes nagydíjak győztese 25, a második és harmadik helyezettek pedig 18, illetve 15 pontot kapnak. A sprinteken legfeljebb 8 pont vihető haza, ott viszont mindössze egyetlen pont választja el egymástól az egyes helyezéseket. 

Norris 390 ponttal, míg Verstappen és Oscar Piastri 366-366 egységgel várja a folytatást. Utóbbi, az ausztrál versenyző év eleji lendülete teljesen megtört: az utolsó hat versenyhétvégén csupán egyszer állhatott fel a dobogóra. Mindezek fényében valószínűleg két fősre, Norris-Verstappen kettősre szűkült a bajnoki csata, amely 2021 után először ismét a szezon utolsó versenyén dőlhet el.

Verstappennek vagy Norris?

A Red Bull pilótájának a maximálisan megszerezhető pontszámra lenne szüksége ahhoz, hogy reális esélye maradjon a címvédésre, ám még ebben az esetben is elengedhetetlen lenne, hogy Norris hibázzon. Ha a fiatal brit végig Verstappen mögött ér célba, az előnyéből még mindig 9 pontot megőriz. Ez azt jelenti, hogy vagy Dohában, vagy Abu-Dzabiban a McLaren versenyzőjének további tíz pontot kellene „elveszítenie”, amihez legalább hatodik, vagy annál gyengébb helyezés szükséges.

Elméletben akár pontegyenlőség is kialakulhat a szezon végére: ehhez Verstappennek a maximális, 58 pontot kellene begyűjtenie, míg Norrisnak mindössze 34-re lenne szüksége, amihez egy második (sprint), egy harmadik és egy negyedik helyezés kell. Ez a forgatókönyv is a hollandnak kedvezne, hiszen a több futamgyőzelme (8) döntő előnyt jelentene riválisával szemben (7)

Legközelebb november 30-án, Katarban áll rajthoz a világ 20 legjobb pilótája, míg a fináléra december 7-én kerül sor Abu-Dzabiban.

Továbbra is hódít a Forma-1 a magyar nézők körében

Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu