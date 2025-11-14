Max Verstappen már biztos benne, emiatt bukhatja el a világbajnokságot

Az Forma-1-ben vb-címvédő négyszeres világbajnok holland Max Verstappen egyrészt nem jelentette ki, hogy három futammal az idei F1 vége előtt nincs már esélye megvédeni címét, ugyanakkor utalt arra, csökkentek az esélyei. Szerinte még nem kell temetnie a szezont azok után sem, hogy nem nyerte meg az utolsó két nagydíjat Mexikóban és Brazíliában.

A brit Lando Norris ottani győzelmeit követően azonban 49 pont a hátránya, ez meglehetősen sok, de nem ledolgozhatatlan. Azt senki sem vitatja, hogy a holland pilóta zseniálisan harcol, Sao Paulóban például úgy lett harmadik, hogy a boxutcából rajtolt a Red Bullal. Megkérdezték tőle, segíthetnek-e az autóján valamilyen módon?

Mivel Las Vegasban, Katarban és Abu-Dzabiban egészen különbözőek a pályák, erre nehéz válaszolnom. Arra kell összpontosítanunk, hogy kellően előkészítsük az autót a sordöntő futamokra

Verstappen szerint itt rontották el az évet

Max Verstappen nem kertelt, amikor arról kérdezték, mi miatt csökkentek az esélyei a címvédésre.

Ezt a Red Bull lassú évkezdete tette tönkre, nem pedig az, hogy az utolsó két futamon lemaradtam a McLaren mögött. Hány ponttal is vagyok lemaradva most? Szemre ez nem végzetes. De nem azon a legutóbbi két versenyen vesztettük el a bajnokságot. Az első futamtól az augusztus végi, Holland GP-ig számos olyan hétvégénk akadt, amikor nem voltunk elég gyorsak. Ez alól ugye kivétel Zandvoort, ahol második lettem. Nos, az év első felével meg is van a bajok eredője. Később voltak jó pillanataink, amikor visszaszerezhettünk néhány pontot, de nem eleget. Így telik ez az idény…

A vb-pontverseny állása 1. Norris (McLaren) 390 2. Piastri (McLaren) 366 3. Verstappen (Red Bull) 341