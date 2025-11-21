RETRO RÁDIÓ

Itt volt az ideje, Arne Slot elbeszélgetett Szoboszlaival és Kerkezzel

A Liverpool vezetőedzője kényszerből ismét posztján kívül szerepeltetheti a magyar válogatott csapatkapitányát. Arne Slot nem aggódik Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos állapota miatt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21.
Szoboszlai Dominik Kerkez Milos Premier League Liverpool Arne Slot

Az Arne Slot irányította címvédő Liverpool csupán a nyolcadik helyről várja a Premier League 12. fordulóját, ahol szombaton (16:00, tv: Spíler 1) a kiesés elől menekülő Nottingham Forest vendégeskedik az Anfielden. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a holland szakembert Szoboszlai és Kerkez kapcsán, a magyar válogatott Írország elleni meccséről is kérdezték az újságírók.

Szoboszlai Dominik kényszerből, akár jobbhátvédként is kezdhet a Liverpool következő bajnokiján
Szoboszlai Dominik kényszerből, akár jobbhátvédként is kezdhet a Liverpool következő bajnokiján Fotó: Peter Byrne - PA Images

Beszéltünk a történtekről mindkettőjükkel. Borzasztóan fájó lehetett, hogy ilyen közel voltak a pótselejtezőhöz, aztán a hosszabbításban esett ki a csapat. Láttuk, hogy a vb-re a kijutás mit jelent, gondolok itt például Robertsonra és a skótokra. De nem féltem Szoboszlait és Kerkezt, rendben lesznek, nem hiszem, hogy ez a holnapi teljesítményükre hatással lesz

– fogalmazott a Premier League-győztes menedzser.

Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz?

A Vörösök vezetőedzője elárulta, hogy sem Connor Bradley, sem Florian Wirtz nem lesz bevethető a hétvégén, miután mindketten izomsérülést szenvedtek a válogatottjuknál. Jeremie Frimpong felépülése szintén elhúzódik, így könnyen elképzelhető, hogy ismét a magyar válogatott csapatkapitánya kapja meg a lehetőséget a védelem jobb oldalán.

Szoboszlai minden poszton remekül játszik, de ott van Joe Gomez is, ugyanakkor ő 2025-ben mindössze kétszer játszott végig meccset, így felelőtlen lenne őt a következő hetekben folyamatosan kezdetni.

- mondta a holland szakember.

A menedzsert Andy Robertsonról is kérdezték, aki a skót válogatottal kvalifikálta magát a világbajnokságra. A Liverpool balhátvédje a győzelmet követően a nyáron elhunyt Diogo Jotára emlékezett, akivel korábban többször is beszéltek a vb-szereplés lehetőségéről.

A tévén keresztül láttam Robertson interjúját, az ilyen pillanatokban, amikor Jotáról beszélünk, mindig az jut eszembe, hogy a gyerekeinek és a feleségének milyen borzasztóan nehéz lehet. Egy éve a Forest ellen idegenben 1-0-s hátrányban voltunk, ekkor Jota beállt, és pontot mentett nekünk. Soha nem lesz az a kifogásom, hogy Jota halála miatt állunk így, ez nem lenne fair, minden játékos máshogy dolgozza ezt fel

- mesélte Slot a skótok nagy napjáról.

 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu