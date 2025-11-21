Itt volt az ideje, Arne Slot elbeszélgetett Szoboszlaival és Kerkezzel
A Liverpool vezetőedzője kényszerből ismét posztján kívül szerepeltetheti a magyar válogatott csapatkapitányát. Arne Slot nem aggódik Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos állapota miatt.
Az Arne Slot irányította címvédő Liverpool csupán a nyolcadik helyről várja a Premier League 12. fordulóját, ahol szombaton (16:00, tv: Spíler 1) a kiesés elől menekülő Nottingham Forest vendégeskedik az Anfielden. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a holland szakembert Szoboszlai és Kerkez kapcsán, a magyar válogatott Írország elleni meccséről is kérdezték az újságírók.
Beszéltünk a történtekről mindkettőjükkel. Borzasztóan fájó lehetett, hogy ilyen közel voltak a pótselejtezőhöz, aztán a hosszabbításban esett ki a csapat. Láttuk, hogy a vb-re a kijutás mit jelent, gondolok itt például Robertsonra és a skótokra. De nem féltem Szoboszlait és Kerkezt, rendben lesznek, nem hiszem, hogy ez a holnapi teljesítményükre hatással lesz
– fogalmazott a Premier League-győztes menedzser.
Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz?
A Vörösök vezetőedzője elárulta, hogy sem Connor Bradley, sem Florian Wirtz nem lesz bevethető a hétvégén, miután mindketten izomsérülést szenvedtek a válogatottjuknál. Jeremie Frimpong felépülése szintén elhúzódik, így könnyen elképzelhető, hogy ismét a magyar válogatott csapatkapitánya kapja meg a lehetőséget a védelem jobb oldalán.
Szoboszlai minden poszton remekül játszik, de ott van Joe Gomez is, ugyanakkor ő 2025-ben mindössze kétszer játszott végig meccset, így felelőtlen lenne őt a következő hetekben folyamatosan kezdetni.
- mondta a holland szakember.
A menedzsert Andy Robertsonról is kérdezték, aki a skót válogatottal kvalifikálta magát a világbajnokságra. A Liverpool balhátvédje a győzelmet követően a nyáron elhunyt Diogo Jotára emlékezett, akivel korábban többször is beszéltek a vb-szereplés lehetőségéről.
A tévén keresztül láttam Robertson interjúját, az ilyen pillanatokban, amikor Jotáról beszélünk, mindig az jut eszembe, hogy a gyerekeinek és a feleségének milyen borzasztóan nehéz lehet. Egy éve a Forest ellen idegenben 1-0-s hátrányban voltunk, ekkor Jota beállt, és pontot mentett nekünk. Soha nem lesz az a kifogásom, hogy Jota halála miatt állunk így, ez nem lenne fair, minden játékos máshogy dolgozza ezt fel
- mesélte Slot a skótok nagy napjáról.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
