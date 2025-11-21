Megható gesztus, Süllős Gyula emlékének ajánlaná aranyérmét a fiatal ökölvívó
Megható gesztussal készül az U23-as ökölvívó-Európa-bajnokságra a 20 éves magyar tehetség, Kovács Kruzitó. Ha aranyérmet nyerne, azt a tragikusan elhunyt Vasas-szakosztályvezető, Süllős Gyula emlékének ajánlaná. A fiatal versenyzőt nemcsak sportemberként, hanem emberileg is mélyen megrázta a tragédia.
A megható gesztus mögött valós, személyes kötődés áll: Kovács Kruzitó nemcsak egykori szakmai mentorára, hanem klubja meghatározó alakjára emlékezne az aranyéremmel – ezért is különösen erős a vállalása. A Süllős család tragédiája megrendítette az egész magyar bokszvilágot, és a fiatal ökölvívó határozottan kijelentette, hogy a kontinensviadalon nyújtott teljesítményével szeretne tisztelegni előttük.
A Vasas ökölvívó-szakosztályát vezető Süllős Gyula és családja október végén veszítették életüket a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben. A tragédia után a magyar bokszélet meghatározó alakjai, köztük Csötönyi Sándor, Erdei Zsolt és Bacskai Balázs is fájó szívvel emlékeztek meg az elismert szakember munkásságáról és emberi nagyságáról.
Süllős családért is versenyez a fiatal tehetség
A fiatal versenyzőt, Kovács Kruzitót különösen mélyen érintette a szakosztályvezető elvesztése, hiszen a Vasas–Süllős közösség tagjaként nap mint nap tapasztalhatta a szakember elhivatottságát. Éppen ezért jelentette be az U23-as Európa-bajnokság előtti sajtótájékoztatón: ha sikerül aranyérmet nyernie, azt a Süllős család emlékének ajánlja.
A felkészülés Emanuele Renzini kapitánnyal nagyon jól sikerült, az egész csapat nagyon erős, és biztos vagyok benne, hogy a sorozatterhelés sem lesz kihívás
- mondta a 20 éves tehetség, aki az MTI-nek hozzátette: a minimális célja a dobogó, de valójában egyértelműen az aranyérem megszerzésére koncentrál.
Az U23-as ökölvívó Európa-bajnokság vasárnap 11 órakor kezdődik a budapesti BOK-csarnokban, és hat napon át tart majd.
