„Semmit sem érdemeltünk" - Robbie Keane személyi változásokat ígér

A Nyíregyháza 3-1-re nyert a Groupama Arénában a bajnok Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, s története során először győzte le a fővárosban a zöld-fehéreket. A korábbi tizenhárom, a Ferencváros pályaválasztásával lejátszott NB I-es mérkőzés közül a budapestiek tizenkettőt megnyertek, a Nyíregyházának szombatig csak egy gól nélküli döntetlennel volt sikerélménye még 2010-ben. Robbie Keane, a Fradi edzője nem kertelt, amondó, ezúttal nem érdemeltek győzelmet.

Robbie Keane személyi változásokról beszélt a vereség után

Robbie Keane nem tudja a megoldást

Azt mondtam a fiúknak, hogy az nem lehet, hogy csak a nagy csapatok ellen akarnak teljesíteni. Bárki ellen, minden egyes mérkőzésen meg kell mutatni. Most nem érdemeltünk semmit, nem láttam szívet, küzdeni akarást. Az ellenfél viszont az első perctől kezdve dominált, mindent megtett a győzelemért. Mindhárom gólunkat bedobásból kaptuk, valószínűleg személyi változtatásokra lesz szükség. Az első két gól is így született, és miután szépíteni tudtunk, amit nem érdemeltünk meg, egyből kaptunk még egy gólt bedobásból. Nem tudom, mi a megoldás, de elmondom még egyszer, ha nem változnak a dolgok, személyi változtatásokat kell eszközölnünk

- mondta Robbie Keane, akit a Fradi honlapja idézett.

A zöld-fehérek harmadik bajnoki vereségüket szenvedték el ebben az idényben, a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg után a Nyíregyháza ellen is odahaza kaptak ki.

