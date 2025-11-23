Robbie Keane nem kertelt, kimondta, amit már mindenki sejtett a Fradinál

Szombat este már a harmadik bajnoki vereségét szenvedte el a címvédő Ferencváros odahaza, a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg után a Nyíregyháza is legyőzte az Üllői úton. A zöld-fehérek edzője, Robbie Keane a meccs után értékelésében kimondta azt, amit régóta sejteni lehet: játékosai koncentráltabban játszanak, jobban fókuszálnak az Európa-ligában, mint a magyar bajnokságban.

Robbie Keane szerint a játékosai jobban koncentrálnak az EL-ben – Fotó: Nemzeti Sport

Nem láttam még ilyet, hogy a bajnokikon ennyire nem teljesít egy csapat. Az nem lehet, hogy csak a nagy csapatok ellen akarnak teljesíteni, minden egyes mérkőzésen meg kell mutatni. Egy percig nem voltunk fölényben, nem volt szív, akarat, küzdeni akarás, intenzitás a csapatban. Ez fáj a legjobban, lehet veszteni, de nem így. Ha tudnám, hogy miért van ez, változtatnánk. Talán a kereten kell

– fogalmazott Keane.

Robbie Keane csapata az EL-ben folytatja

Amíg a Ferencváros az NB I-ben 13 meccsen háromszor kikapott, addig az Európa-ligában négy mérkőzésen egyszer sem veszített, háromszor győzött, egyszer döntetlenre végzett. Vagyis könnyen lehet, az ír szakembernek igaza van. Robbie Keane együttese legközelebb éppen az EL-ben lép pályára, november 27-én, csütörtökön 18.45-től a török Fenerbahce otthonában szerepel.