Nem akármit mondott Szoboszlairól Orbán Viktor, de van egy kis baj

Magyarország miniszterelnök abban hisz, hogy a jövőt a múltból összerakott mintázatok alapján lehet tervezni. Erről a Paks vezetőedzőjével, Bognár Györggyel és az M4 Sport kommentátorával, Hajdú B. Istvánnal beszélt. Orbán Viktor Szoboszlairól azt mondta, ő most a magyar válogatott Albert Flóriánja, a baj csak az, hogy Farkas Jánosa jelenleg nincsen a nemzeti csapatnak.

Én abban hiszek, hogy a jövőt a múltból összerakott mintázatok alapján lehet tervezni. Amikor én a nagy magyar csapatot keresem, mint szurkoló, akkor nekem az a ’66-os csapat. Tehát én posztokra is azt nézem. Azt hiszem, minden meccsüket láttam

- mesélte a kormányfő, aki a magyar válogatott csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is elmondta a véleményét. A Liverpool középpályását az egyedüli magyar aranylabdás focistához, Albert Flóriánhoz hasonlította.

Az Albertünk megvan, ő a Szoboszlai, a Farkasunk nincsen meg. Szerkezetét illetően az egész csapatunkból, ami a leginkább hiányzik, ami a legfájóbban hiányzik, ami minőségileg más dimenzióba emelné a magyar futballt, az az, ha az Albertünk mellé meglenne a Farkasunk

- véleményezte a nemzeti csapat jelenlegi helyzetét Orbán Viktor.

A kormányfő ezzel kapcsolatban megemlítette a legnagyobb ígéretek közé tartozó liverpooli akadémista, Farkas Erik nevét, aki jelenleg az U16-os angol válogatottban játszik.

Ott észnél kell lennünk! Van egy bátyja, 19 éves, talán a másodosztályban játszik valahol, de erről a Farkas nevű fiúról azt mondják, hogy ott mocorog valami

- fogamazott a miniszterelnök. A további tehetségekkel kapcsolatban hozzátette, Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt azt nyilatkozta egyszer, hogy lát olyan gyerekeket, akik a fiával összemérhető képességűek.