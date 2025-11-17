90 éves a magyar olimpiai bajnok, aki egyáltalán nem szerette, ha körülrajongják
90 éves lett az 1956-os magyar olimpiai aranyérmes kéziszer-válogatott egyetlen élő tagja. Kertész Alice nemcsak a Melbourne-ben szerzett első helyére, hanem további vb-diadalára is büszke.
Hétfőn ünnepli 90. születésnapját Kertész Alice olimpiai bajnok. Az egykori tornásznőről korábbi versenyzője, Maráczi Márta mesélt a Metropolnak, akivel 1960-tól négy éven keresztül dolgozott együtt a BVSC-ben.
Én voltam az első versenyzője, és hamar kitűnt, hogy ha valamit nagyon akart, azt tűzön-vízen keresztül is vitte. Az általa velem elsajátíttatott elemek kivitelezésében hihetetlenül precíz volt, megkövetelte a munkát, olykor talán túlzottan is jelentős tempót diktált. Neki köszönhettem a légies könnyedségű eleganciámat
– fogalmazott Maráczi Márta. Amikor Kerész Alice női válogatottunk szövetségi kapitányaként dolgozott, határozottsága kiemelkedőnek számított a magyar tornasportban.
Kertész Alice szaktudása, határozottsága példaértékű
Szerette a fiatalokat, szakmai értelemben örökké kész az újításra. Amit kitalált, azt meg is valósította. Nekem különösen az nyerte el a tetszésemet, hogy a balettoktatást ő vezette be a tornasportba, amit pedig különösképpen nagyra tartok: mozgáskorlátozott személyek gyógyulásában segített tornaóráival. Bár éppen elég oka lett volna az önhittségre, de egyáltalán nem szerette, ha körülrajongják, bálványozzák.
Miután Maráczi Márta felhagyott a versenyszerű tornával, elvégezte a Testnevelési Főiskolát, és megindult felfelé a szamárlétrán. Három nyári olimpián vett részt, az 1988-as szöulin a kapitány mellett dolgozott, majd az 1992-es barcelonain, továbbá az 1996-os atlantai nyári eseményen szövetségi kapitányként fáradozott. Sokáig emlékezetes rendezvény a katalán fővárosé, hiszen ott Ónodi Henrietta ugrásban arany-, talajon ezüstérmet érdemelt ki.
