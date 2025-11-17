90 éves a magyar olimpiai bajnok, aki egyáltalán nem szerette, ha körülrajongják

Szerette a fiatalokat, szakmai értelemben örökké kész az újításra. Amit kitalált, azt meg is valósította. Nekem különösen az nyerte el a tetszésemet, hogy a balettoktatást ő vezette be a tornasportba, amit pedig különösképpen nagyra tartok: mozgáskorlátozott személyek gyógyulásában segített tornaóráival. Bár éppen elég oka lett volna az önhittségre, de egyáltalán nem szerette, ha körülrajongják, bálványozzák.