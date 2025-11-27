Visszautasítva, Jürgen Klopp nemet mondott Liverpoolban
Mondhatott volna igent, de nem akart. Jürgen Klopp Liverpoolban visszautasított egy vonzó ajánlatot.
Őszintén beszélt érzelmes döntéséről a Premier Leauge- és Bajnokok Ligája-győztes német szakember. Jürgen Klopp Liverpoolban vezetőedző volt, amikor 2023-ban elutasította, hogy Németország nemzeti csapatának szövetségi kapitánya legyen.
A Vörösök a 2022/23-as szezonban lemaradtak a Bajnokok Ligájáról, miután az ötödik helyen végeztek az angol bajnokságban, ami "csak" Európa-ligát ért. Klopp elismerte, hogy akkoriban új kihívásra vágyott, de egy ilyen rossz szezon után nem tudta rávenni magát, hogy távozzon Liverpoolból. Úgy gondolta, az ő felelőssége és feladata rendet tenni az Anfielden, mielőtt más lehetőségek felé nyitna.
Az a szezon nem ment túl jól a Liverpool számára, és az ezt követő nyáron Németország új szövetségi kapitányt keresett. Mondhattam volna igent, talán jobb lett volna valami mást csinálni. De nem akartam, és a döntés nem magáról a kapitányi munkáról szólt
– idézi a Daily Star a német szakember szavait.
Nem hagyhattam el így a Liverpoolt. Volt egy csapat, voltak emberek, akikkel jó kapcsolatot ápoltam
– tette hozzá.
Jürgen Klopp Liverpoolban rendet tett maga után
Jürgen Klopp visszaemlékezett, hogy Szoboszlai, Endo, Gravenberch és Mac Allister személyében új játékosokat igazoltak.
Velük és a csapat magjával újra rendbe akartam tenni a dolgokat. Ez fontos volt számomra, és sikerült ezt megtennünk
– fogalmazott a Liverpool korábbi sikeredzője, aki aztán 2024-ben meglepte az egész futballvilágot a bejelentésével, hogy a szezon végén távozik.
Jürgen Klopp neve is felmerült, mint Arne Slot vezetőedző lehetséges utódja, de a német szakember úgy nyilatkozott, most van egy olyan munkája – a Red Bull globális futballvezetőjeként dolgozik –, ami kielégít és elég intenzív is.
Nem alszom tovább reggel, és nem fekszem le később este, de sokkal jobban meg tudom szervezni a munkámat. A feleségem például teljesen elégedett vele, mert sokkal jobban meg tudjuk tervezni a dolgokat, mint korábban.
