Magabiztos győzelem, mérföldkőhöz érkezett Gulácsi Péter

A vb-selejtező után a német labdarúgó-bajnokság is folytatódott. Az RB Leipzig két magyarral a kezdőcsapatban fogadta a Werder Brement a Bundesliga 11. fordulójában. Gulácsi Péter és Orbán Willi csapat magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott, így a tabella második helyére ugrott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Módosítva: 2025.11.23.
Gulácsi Péter RB Leipzig Willi Orbán

Az RB Leipzig két magyar játékossal a kezdőcsapatában fogadta a Werder Brement a Bundesliga 11. fordulójában. A találkozót végigjátszó Gulácsi Péter jelentős mérföldkőhöz érkezett: ez volt a 350. mérkőzése lipcsei színekben. A németek másik magyar játékosa, Orbán Willi is végig a pályán volt, csapatuk pedig 2-0-s győzelmet aratott. A lipcseiek ezzel a három ponttal felzárkóztak a Bayern München mögé a tabella második helyére.

Gulácsi Péter és Willi Orbán ismét helyett kapott a RB Leipzig kezdőcsapatában
Gulácsi Péter és Orbán Willi ismét helyett kapott a RB Leipzig kezdőcsapatában Fotó: Adam Pretty

Lendületesen kezdték a lipcseiek a mérkőzést és az első félidőben több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak. A hazai csapat azonban egyik ziccerét sem tudta gólra váltani, így a félidőre gól nélküli döntetlennel vonultak a felek.

A második félidő 64. percében megtört a jég: Assan Ouedraogo az ellenfél tizenhatosa előtt kapta a labdát, majd gondolkodás nélkül a kapu bal felső sarkába bombázott (1-0). Gulácsi Péternek a második játékrészben bőven akadt dolga: a 71. percben a vendégek játékosa, Romano Schmid kapott kiváló indítást a tizenhatoson belül, majd azonnal kapura tüzelt. A magyar kapus azonban megvillantotta tudását, és bravúrral hárított. Ezt követően szöglethez jutott a Werder Bremen, amelyből Keke Topp a hálóba talált, ám a videóbíró les miatt érvénytelenítette a gólt, így maradt az 1-0-ás lipcsei vezetés. A 80. percben azonban tovább növelte az eredmény a RB Leipzig: a csereként beállt Xaver Schlager kapott pontos passzt a tizenhatoson belül, majd nagy erővel a kapuba lőtte a labdát (2-0). Az eredmény az utolsó percekben már nem változott, az RB Leipzig 2-0-s győzelmet aratott a Werder Bremen ellen.

Gulácsi Péterék idegenben folytatják 

Gulácsi Péter és Orbán Willi csapata legközelebb november 28-án (20:30) a Mönchengladbach együtteséhez látogat, majd december 2-án (21:00) otthon fogadja a Magdeburgot a Német Kupában.

Harc a salátástálért

