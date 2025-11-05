Kétségbeesett kapkodás folyik az FTC-Ludogorec meccs előtt, nagy a baj
A bolgárok orvosi csapata mindent megtesz. Nagy a baj az FTC–Ludogorec El-meccs előtt.
Kétségbeesett munkát folytat a bolgárok orvosi stábja a csütörtöki FTC–Ludogorec Európa-liga-mérkőzés (21.00, tv: M4 Sport) előtt. Mindent megtesznek azért, hogy az egyik játékosuk bevethető legyen a Groupama Arénában.
FTC–Ludogorec: Nagy bajban a vendégek
Mindössze két szélsővel számolhat biztosan a Ferencváros ellen a Ludogorec edzője, Todor Zsivondov: a brazil Caio Vidallal és a bolgár Sztaniszlav Ivanovval. A kolumbiai Emerson Rodríguez ugyanis nem léphet pályára a Groupama Arénában, a ghánai Bernard Tekpetey arccsontsérülést szenvedett, míg a brazil Erik Marcus nem játszott a csapat legutóbbi két mérkőzésén sérülés miatt. A gong.bg szerint viszont a klub orvosi csapata most mindent megtesz azért, hogy legalább utóbbi bevethető legyen a Fradi ellen.
A portál ugyanis megjegyzi, nehéz lesz számukra a budapesti Európa-liga-mérkőzés. Ezért mindenképp szükség lenne a brazil tehetségre, aki ebben a szezonban 20 alkalommal lépett pályára a Ludogorec csapatában, ezeken a találkozókon egy gólt szerzett, és egy gólpasszt adott.
