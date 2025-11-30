Robbie Keane már fenyegetőzik; Sigér Dávid elárulta, mi a gond a Fradival
A szezonban már harmadszor szenvedett odahaza vereséget a Ferencváros az NB I-ben; A román élvonalbeli Sepsi OSK-ban futballozó, 14-szeres magyar válogatott középpályás Sigér Dávid nem aggódik korábbi klubja, a Fradi gyengébb bajnoki rajtja miatt; Arne Slot már a Liverpool-PSV meccs előtti sajtótájékoztatón fontos információt osztott meg Szoboszlai Dominikről. Ezek a Metropol legolvasottabb heti sporthírei.
A Fradi kettő, Szoboszlai Dominik pedig egy hírrel került be Heti Top-válogatásunkba, azaz a Metropol legnagyobb érdeklődést kiváltott sporthírei közé november 24. és 30. között.
Főleg az otthoni rossz formája miatt nem vezeti a Ferencváros a labdarúgó NB I tabelláját. A Fradit előző hétvégén a Nyíregyháza győzte le a Groupama Arénában 3-1-re, a csapatnak a szezonban ez volt a harmadik bajnoki veresége, mindegyiket hazai pályán szenvedte el. Korábban a Puskás Akadémia és hatalmas meglepetésre a ZTE tudott nyerni a Ferencváros pályáján. Pánikra egyelőre nincs ok, az FTC a vesztett pontokat tekintve ugyanúgy áll, mint az éllovas Debrecen. A három okot, amiért a Fradi botladozik idehaza ezen a linken olvashatod.
Sigér Dávid szerint hamar talpra áll a Fradi
Sigér Dávid 2018 és 2024 között erősítette a magyar rekordbajnokot, ezalatt egyszer sem akadt olyan rivális, amely letaszította volna a zöld-fehéreket az NB I trónjáról. Az idei szezon azonban fordulatot hozhat, hiszen a megszokott kihívók mellett új trónkövetelők is felbukkantak a Ferencváros mellett. A Fradi egykori középpályása ugyanakkor úgy véli, továbbra sincs ok aggodalomra: Szerinte csak pillanatnyi formahanyatlásról van szó. A korábbi válogatott játékos véleményéről ezen a linken olvashatsz bővebben.
Szoboszlai korán megtudta Slot döntését
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a szerda esti Liverpool–PSV Bajnokok Ligája-mérkőzésen is pályára küldte Szoboszlai Dominikot. A találkozó előtt sokáig gondolkozott, hogy milyen feladatot szán neki – végül hátvédként és középpályásként is szerepelt. A holland szakember döntéséről ezen a linken olvashatsz.
