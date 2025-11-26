Robbie Keane titkolózik arról, mi történt a Fradi öltözőjében
Napokkal a bajnoki után is a vereség a téma a Ferencvárosnál. Az edző a Fenerbahce-Fradi meccs előtt is a drámáról beszélt.
Európában verhetetlen, az NB I-ben botladozik a Ferencváros. Az Európa-liga alapszakaszában négy forduló után a harmadik helyen áll Robbie Keane együttese, amely a bajnokságban a hétvégén már harmadszor kapott ki odahaza. A Fenerbahce-Fradi meccs előtt a Nyíregyháza elleni pofon volt a téma, a szabolcsiak szombaton 3-1-re győztek Budapesten.
Robbie Keane vezetőedző a gárda törökországi sajtótájékoztatóján elmondta, az öltözőben alaposan leteremtette a játékosait. Igaz, részletek nem árult el.
Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, az a lényeg. Néha beleférnek a vereségek, de elfogadhatatlan volt a legutóbbi bajnokink. Előtte öt hétig lenyűgözően játszottak a fiúk, de ez most egy másik verseny. Ennek nem szabad megismétlődnie, ahogyan kikaptunk szombaton. Most egy hihetetlen csapat ellen léphetünk pályára elképesztő stadionban, parádés hangulatban
- utalt a csütörtöki, isztambuli meccsre Keane az Origo tudósításában.
Fenerbahce-Fradi: ez lesz a legnehezebb meccs
A Ferencváros eddig a cseh Plzennel döntetlent játszott, majd nyert Genkben, Salzburgban, és idehaza a Ludogorec ellen. A mester szerint most jön a sorozat legnehezebb találkozója.
Nagyon jól tudjuk, milyen minőséget képviselnek az ellenfél játékosai. A nemzetközi kupában ez talán a legnehezebb meccsünk lesz. ez egy igazi teszt lesz, és azt mondtam a játékosaimnak, bárcsak én is újra focista lennék. Játszottam már Törökországban, edzőként és játékosként is motiválják az embert az ilyen mérkőzések
— jegyezte meg az ír vezetőedző.
A törökországi találkozót csütörtökön 18.45-től rendezik, az M4 Sport televízió élőben közvetíti.
Tóth Alex ott lehet a Fradiban a törökök ellen
Meddig jut a Fradi?
