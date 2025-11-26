RETRO RÁDIÓ

Robbie Keane titkolózik arról, mi történt a Fradi öltözőjében

Napokkal a bajnoki után is a vereség a téma a Ferencvárosnál. Az edző a Fenerbahce-Fradi meccs előtt is a drámáról beszélt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 19:22
Ferencváros isztambuli meccs

Európában verhetetlen, az NB I-ben botladozik a Ferencváros. Az Európa-liga alapszakaszában négy forduló után a harmadik helyen áll Robbie Keane együttese, amely a bajnokságban a hétvégén már harmadszor kapott ki odahaza. A Fenerbahce-Fradi meccs előtt a Nyíregyháza elleni pofon volt a téma, a szabolcsiak szombaton 3-1-re győztek Budapesten.

Robbie Keane leteremtette csapatát a Fenerbahce-Fradi meccs előtt
Robbie Keane leteremtette csapatát a Fenerbahce-Fradi meccs előtt Fotó: Mediaworks

Robbie Keane vezetőedző a gárda törökországi sajtótájékoztatóján elmondta, az öltözőben alaposan leteremtette a játékosait. Igaz, részletek nem árult el.

Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, az a lényeg. Néha beleférnek a vereségek, de elfogadhatatlan volt a legutóbbi bajnokink. Előtte öt hétig lenyűgözően játszottak a fiúk, de ez most egy másik verseny. Ennek nem szabad megismétlődnie, ahogyan kikaptunk szombaton. Most egy hihetetlen csapat ellen léphetünk pályára elképesztő stadionban, parádés hangulatban

- utalt a csütörtöki, isztambuli meccsre Keane az Origo tudósításában.

Fenerbahce-Fradi: ez lesz a legnehezebb meccs

A Ferencváros eddig a cseh Plzennel döntetlent játszott, majd nyert Genkben, Salzburgban, és idehaza a Ludogorec ellen. A mester szerint most jön a sorozat legnehezebb találkozója.

Nagyon jól tudjuk, milyen minőséget képviselnek az ellenfél játékosai. A nemzetközi kupában ez talán a legnehezebb meccsünk lesz. ez egy igazi teszt lesz, és azt mondtam a játékosaimnak, bárcsak én is újra focista lennék. Játszottam már Törökországban, edzőként és játékosként is motiválják az embert az ilyen mérkőzések

— jegyezte meg az ír vezetőedző.

A törökországi találkozót csütörtökön 18.45-től rendezik, az M4 Sport televízió élőben közvetíti.

Tóth Alex ott lehet a Fradiban a törökök ellen

@metropol.napilap

A Fradiban fedezték fel az új Szoboszlait Kétmilliárd forintért sem adták el Tóth Alexet a törököknek. #metropol #fradi #ferencvaros #tothalex #ftc #szoboszlai

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó-kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga-estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu