Robbie Keane titkolózik arról, mi történt a Fradi öltözőjében

Európában verhetetlen, az NB I-ben botladozik a Ferencváros. Az Európa-liga alapszakaszában négy forduló után a harmadik helyen áll Robbie Keane együttese, amely a bajnokságban a hétvégén már harmadszor kapott ki odahaza. A Fenerbahce-Fradi meccs előtt a Nyíregyháza elleni pofon volt a téma, a szabolcsiak szombaton 3-1-re győztek Budapesten.

Robbie Keane leteremtette csapatát a Fenerbahce-Fradi meccs előtt Fotó: Mediaworks

Robbie Keane vezetőedző a gárda törökországi sajtótájékoztatóján elmondta, az öltözőben alaposan leteremtette a játékosait. Igaz, részletek nem árult el.

Nem fogom megismételni, amit a játékosoknak mondtam, ők tudják, az a lényeg. Néha beleférnek a vereségek, de elfogadhatatlan volt a legutóbbi bajnokink. Előtte öt hétig lenyűgözően játszottak a fiúk, de ez most egy másik verseny. Ennek nem szabad megismétlődnie, ahogyan kikaptunk szombaton. Most egy hihetetlen csapat ellen léphetünk pályára elképesztő stadionban, parádés hangulatban

- utalt a csütörtöki, isztambuli meccsre Keane az Origo tudósításában.

Fenerbahce-Fradi: ez lesz a legnehezebb meccs

A Ferencváros eddig a cseh Plzennel döntetlent játszott, majd nyert Genkben, Salzburgban, és idehaza a Ludogorec ellen. A mester szerint most jön a sorozat legnehezebb találkozója.

Nagyon jól tudjuk, milyen minőséget képviselnek az ellenfél játékosai. A nemzetközi kupában ez talán a legnehezebb meccsünk lesz. ez egy igazi teszt lesz, és azt mondtam a játékosaimnak, bárcsak én is újra focista lennék. Játszottam már Törökországban, edzőként és játékosként is motiválják az embert az ilyen mérkőzések

— jegyezte meg az ír vezetőedző.

A törökországi találkozót csütörtökön 18.45-től rendezik, az M4 Sport televízió élőben közvetíti.

Tóth Alex ott lehet a Fradiban a törökök ellen

@metropol.napilap A Fradiban fedezték fel az új Szoboszlait Kétmilliárd forintért sem adták el Tóth Alexet a törököknek. #metropol #fradi #ferencvaros #tothalex #ftc #szoboszlai ♬ eredeti hang – Metropol - Metropol