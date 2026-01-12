„A meccs előtt szóltak, hogy én védek" - remekelt a magyar válogatott kapusa

A magyar válogatott főként kiváló védekezésének köszönhetően 15-7-re nyert a francia csapat ellen. Csoma Kristóf kapus kivédte a gallok szemét, 54 százalékos mutatóval teljesített.

Csoma Kristóf remek teljesítményt nyújtott az Eb első meccsén - Fotó: Nemzeti Sport

A találkozó előtti este tudtam meg, hogy a szemsérülést szenvedett Vogel Soma helyén én jutok szóhoz. A feladat nem lepett meg, elvégre a tavalyi szingapúri vb-ről is hiányzott Soma. Ez a nyolcgólos siker közös érdem, oka főként az, hogy a legutóbbi két felkészülési tornán erősen feljavult a védekezésünk

– mondta a Metropolnak a Honvéd-kiválóság.

Csoma Kristóf gyógyulást kíván Vogelnek

Gyors gyógyulást kívántam Somának. A felkészülés során is felváltva védtünk, sokszor a meccsek alatt is cserélgettük egymást, szóval, remekül összedolgozunk.

- fogalmazott Csoma, aki szerint a házigazda Szerbia válogatottja a favorit, elvégre 2016-ban Belgrádban és rá két évre Barcelonában is az élen végzett.

Rangsorolás nélkül állítom, a spanyolok, szerbek, és a mi válogatottunk mellett a megfiatalított olasz együttes is éremvárományos

– jegyezte meg Csoma.

Varga Zsolt együttese hétfőn (15.15, tv: M4 Sport) Montenegró ellen folytatja szereplését, és ha győz, akkor gyakorlatilag biztosan az A csoport első helyezettjeként jut tovább, mivel szerdán a négyes leggyengébbje, Málta ellen ugrik medencébe.