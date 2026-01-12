„A meccs előtt szóltak, hogy én védek" - remekelt a magyar válogatott kapusa
Válogatottunk jelentős különbségű győzelmet (15-7) aratott Franciaország ellen. A magyar csapat kapusa, Csoma Kristóf remekelt a belgrádi vízilabda Eb nyitó csoportmeccsén.
A magyar válogatott főként kiváló védekezésének köszönhetően 15-7-re nyert a francia csapat ellen. Csoma Kristóf kapus kivédte a gallok szemét, 54 százalékos mutatóval teljesített.
A találkozó előtti este tudtam meg, hogy a szemsérülést szenvedett Vogel Soma helyén én jutok szóhoz. A feladat nem lepett meg, elvégre a tavalyi szingapúri vb-ről is hiányzott Soma. Ez a nyolcgólos siker közös érdem, oka főként az, hogy a legutóbbi két felkészülési tornán erősen feljavult a védekezésünk
– mondta a Metropolnak a Honvéd-kiválóság.
Csoma Kristóf gyógyulást kíván Vogelnek
Gyors gyógyulást kívántam Somának. A felkészülés során is felváltva védtünk, sokszor a meccsek alatt is cserélgettük egymást, szóval, remekül összedolgozunk.
- fogalmazott Csoma, aki szerint a házigazda Szerbia válogatottja a favorit, elvégre 2016-ban Belgrádban és rá két évre Barcelonában is az élen végzett.
Rangsorolás nélkül állítom, a spanyolok, szerbek, és a mi válogatottunk mellett a megfiatalított olasz együttes is éremvárományos
– jegyezte meg Csoma.
Varga Zsolt együttese hétfőn (15.15, tv: M4 Sport) Montenegró ellen folytatja szereplését, és ha győz, akkor gyakorlatilag biztosan az A csoport első helyezettjeként jut tovább, mivel szerdán a négyes leggyengébbje, Málta ellen ugrik medencébe.
A csoportkör után az A és a C, illetve a B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak a vízilabda Eb-n.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre