„A meccs előtt szóltak, hogy én védek" - remekelt a magyar válogatott kapusa

Válogatottunk jelentős különbségű győzelmet (15-7) aratott Franciaország ellen. A magyar csapat kapusa, Csoma Kristóf remekelt a belgrádi vízilabda Eb nyitó csoportmeccsén.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.01.12. 12:30
vízilabda Vogel Soma kapusok Csoma Kristóf

A magyar válogatott főként kiváló védekezésének köszönhetően 15-7-re nyert a francia csapat ellen. Csoma Kristóf kapus kivédte a gallok szemét, 54 százalékos mutatóval teljesített.

Csoma Kristóf
Csoma Kristóf remek teljesítményt nyújtott az Eb első meccsén - Fotó: Nemzeti Sport

A találkozó előtti este tudtam meg, hogy a szemsérülést szenvedett Vogel Soma helyén én jutok szóhoz. A feladat nem lepett meg, elvégre a tavalyi szingapúri vb-ről is hiányzott Soma. Ez a nyolcgólos siker közös érdem, oka főként az, hogy a legutóbbi két felkészülési tornán erősen feljavult a védekezésünk

– mondta a Metropolnak a Honvéd-kiválóság.

Csoma Kristóf gyógyulást kíván Vogelnek

Gyors gyógyulást kívántam Somának. A felkészülés során is felváltva védtünk, sokszor a meccsek alatt is cserélgettük egymást, szóval, remekül összedolgozunk.

- fogalmazott Csoma, aki szerint a házigazda Szerbia válogatottja a favorit, elvégre 2016-ban Belgrádban és rá két évre Barcelonában is az élen végzett.

Rangsorolás nélkül állítom, a spanyolok, szerbek, és a mi válogatottunk mellett a megfiatalított olasz együttes is éremvárományos

– jegyezte meg Csoma. 

Varga Zsolt együttese hétfőn (15.15, tv: M4 Sport) Montenegró ellen folytatja szereplését, és ha győz, akkor gyakorlatilag biztosan az A csoport első helyezettjeként jut tovább, mivel szerdán a négyes leggyengébbje, Málta ellen ugrik medencébe.

A csoportkör után az A és a C, illetve a B és a D kvartett 1-3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak a vízilabda Eb-n.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
