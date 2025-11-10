Fellélegezhet Marco Rossi reménysége, vége a pokoljárásának
A Bundesliga edzőgyilkosa intézte el a magyar tehetséget mellőző Wolfsburg-trénert. Dárdai Bence új szakvezetőnél indulhat tiszta lappal.
Az utóbbi hét tétmeccsen a hatodik vereség után, vasárnap a Wolfsburg vezetői menesztették Paul Simonis vezetőedzőt. A kegyelemdöfést a német topbajnokság edzőgyilkos csapata, a Werder Bremen adta meg a hétvégi hajrábeli fordításával (2-1 oda): a brémaiak idén már a harmadik, 2000 óta pedig a 14. ellenfelüknél idéztek elő edzőváltást (mindkettő ligarekord). Legújabb áldozatuk, a nyáron kinevezett holland szakember hónapokig levegőnek nézte, és az utóbbi hetekben is csak elvétve, percekre adott játéklehetőséget a Bundesliga-csapatba tavaly valósággal berobbant Dárdai Bence számára.
A 19 évesen már a negyedik legértékesebb magyar labdarúgónak számító Dárdai fiú már-már a téli távozást fontolgathatta, most azonban fordulhat a kocka, új esély nyílik előtte. Egyelőre nem tudni, hogy a válogatott világbajnoki selejtezők miatti bajnoki szünetben kit neveznek ki a Volkswagen-gyári futballcsapat élére. Sajtóértesülés szerint a szóba jöhető – és megfizethető – edzők között van Urs Fischer és Tim Walter mellett az a Bruno Labbadia, aki öt éve még a Hertha nagy tehetségeként ismerhette meg Dárdai Pál legifjabb fiát. Akkor, 2020 őszén Bence bátyjai közül mellőzte ugyan Dárdai Palkót, de először ő dobta a mély vízbe a német élvonalban az akkor még csak 18 éves Dárdai Mártont.
De akár Labbadia, akár más lesz a befutó, most még kapóra is jöhet Dárdai Bencének, hogy éppen az eddigi mellőzése miatt kimaradt Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezőkre készülő válogatott keretéből: így egy csapatnyi távollévővel ellentétben már az első napokban szem előtt lesz és bizonyíthatja az új szakvezetőnek, hogy igenis helye van a Wolfsburgban.
A még német utánpótlás-válogatottként U17-es Európa-bajnok Dárdai Bence tavaly nyáron ingyen igazolhatóként szerződött a Wolfsburghoz a másodosztályban ragadt Herthától. Gyorsan felvette a ritmust az élvonal középcsapatánál. A rutinos osztrák edző, Ralph Hasenhüttl irányításával már tavaly augusztusban átesett ugyan a tűzkeresztségen (10 percet kapott tőle a kieli győzelmük során), de igazából október végétől robbant be a német topfutballba. Akkortól jobbára kezdőjátékosként szerepelt; már novemberben ő lett a Wolfsburg és egyben a családja valaha volt legfiatalabb Bundesliga-gólszerzője; az előző szezont végül 25 tétmeccsen összesen 1540 játékperccel, egy góllal és három gólpasszal zárta.
Dárdai Bence csalódott, de küzd tovább
Csakhogy közben a magyar válogatottba is bekerült, és Bencét nemcsak rendszeresen szerepeltető, de gyakran nagyon dicsérő Hasenhüttlt menesztették a 11. helyen végzett csapat kispadjáról, és nyáron Simonis mellett új középpályások – köztük a 146-szoros dán válogatott Christian Eriksen és a brazil Vini Souza is érkeztek a klubhoz. Dárdai Bence addig hiába bizonyította rátermettségét a szakemberek és a Wolsfburg-szurkolók szerint is, a holland edzőnél eddig nyolcszor a kispadon ragadt, és mindössze háromszor cserélte be rövid időre: a Német Kupában előbb (9-0 az ötödosztályú Hemelingen ellen) 20, majd (hazai 0-1 a másodvonalbeli Kiel ellen) egy percre. Az idei Bundesliga-szezonban csak egyszer, bő két hete léphetett pályára 34 perc erejéig – éppen akkor, amikor Hamburgban sorozatban hat nyeretlen meccs (két döntetlen, majd négy vereség) után győzni tudtak. Nem csoda, hogy a mellőzött tehetség nemrég csalódottan nyilatkozott a Kickernek, célozva a téli távozása lehetőségére is
– Természetesen többet reméltem, már csak azért is, mert az előző szezonban megmutattam, hogy képes vagyok a megfelelő színvonalon játszani. Ezért is keserű érzés, hogy most semmilyen szerepet nem töltök be. (...) Arra számítottam, hogy legalább perceket kapok idén is. Tudom, hogy az ilyen időszakok is hozzátartoznak a fejlődéshez. Továbbra is keményen dolgozom, hogy megküzdjek a pályára lépésért. Remélem, később majd elmondhatom, hogy ezek az idők is megerősítettek. (...) Majd a maga idejében leülünk az edzővel és a tanácsadómmal, hogy megbeszéljük, mi a legjobb megoldás – mondta alig egy hónapja Dárdai Bence, aki most mégis új esélyt kaphat a bizonyításra Wolfsburgban.
A 10 forduló után 14. helyezett, az osztályozót jelentő pozíciótól csak egy pontra lévő Wolfsburg legközelebb jövő szombaton a Bayer Leverkusent fogadja.
A német Bundesliga élcsoportja: 1. Bayern München 28 pont, 2. RB Leipzig 22, 3. Borussia Dortmund 21 (16-7), 4. VfB Stutgart 21 (17-12), ...14. VfL Wolfsburg 8.
