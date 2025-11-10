Fellélegezhet Marco Rossi reménysége, vége a pokoljárásának

Az utóbbi hét tétmeccsen a hatodik vereség után, vasárnap a Wolfsburg vezetői menesztették Paul Simonis vezetőedzőt. A kegyelemdöfést a német topbajnokság edzőgyilkos csapata, a Werder Bremen adta meg a hétvégi hajrábeli fordításával (2-1 oda): a brémaiak idén már a harmadik, 2000 óta pedig a 14. ellenfelüknél idéztek elő edzőváltást (mindkettő ligarekord). Legújabb áldozatuk, a nyáron kinevezett holland szakember hónapokig levegőnek nézte, és az utóbbi hetekben is csak elvétve, percekre adott játéklehetőséget a Bundesliga-csapatba tavaly valósággal berobbant Dárdai Bence számára.

A válogatottból is kimaradt Dárdai Bence most új edzőnél kaphat új esélyt, hogy bizonyítsa: helye van a nélküle csetlő-botló Wolfsburgban – Fotó: NurPhoto via AFP

A 19 évesen már a negyedik legértékesebb magyar labdarúgónak számító Dárdai fiú már-már a téli távozást fontolgathatta, most azonban fordulhat a kocka, új esély nyílik előtte. Egyelőre nem tudni, hogy a válogatott világbajnoki selejtezők miatti bajnoki szünetben kit neveznek ki a Volkswagen-gyári futballcsapat élére. Sajtóértesülés szerint a szóba jöhető – és megfizethető – edzők között van Urs Fischer és Tim Walter mellett az a Bruno Labbadia, aki öt éve még a Hertha nagy tehetségeként ismerhette meg Dárdai Pál legifjabb fiát. Akkor, 2020 őszén Bence bátyjai közül mellőzte ugyan Dárdai Palkót, de először ő dobta a mély vízbe a német élvonalban az akkor még csak 18 éves Dárdai Mártont.

De akár Labbadia, akár más lesz a befutó, most még kapóra is jöhet Dárdai Bencének, hogy éppen az eddigi mellőzése miatt kimaradt Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezőkre készülő válogatott keretéből: így egy csapatnyi távollévővel ellentétben már az első napokban szem előtt lesz és bizonyíthatja az új szakvezetőnek, hogy igenis helye van a Wolfsburgban.

A még német utánpótlás-válogatottként U17-es Európa-bajnok Dárdai Bence tavaly nyáron ingyen igazolhatóként szerződött a Wolfsburghoz a másodosztályban ragadt Herthától. Gyorsan felvette a ritmust az élvonal középcsapatánál. A rutinos osztrák edző, Ralph Hasenhüttl irányításával már tavaly augusztusban átesett ugyan a tűzkeresztségen (10 percet kapott tőle a kieli győzelmük során), de igazából október végétől robbant be a német topfutballba. Akkortól jobbára kezdőjátékosként szerepelt; már novemberben ő lett a Wolfsburg és egyben a családja valaha volt legfiatalabb Bundesliga-gólszerzője; az előző szezont végül 25 tétmeccsen összesen 1540 játékperccel, egy góllal és három gólpasszal zárta.