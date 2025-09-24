Mellébeszél Dárdai Bence ügyében az őt mellőző edzője

Dárdai Bence wolfsburgi trénere nyár óta a holland Paul Simonis, aki egyelőre látványosan mellőzi a 19 éves magyar középpályást. Míg a harmadik legértékesebb futballistánk (csak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos piaci értéke magasabb) az előző szezon harmadától rendszeresen játszott a VfL Wolfsburgban, az edzőváltást követően, az új idényben eddig csak 20 percet kapott, azt is az ötödosztályú Hemelingen elleni 9-0-s kupameccs végén. Az eddigi négy Bundesliga-mérkőzésen ellenben csak a kispadig jutott. A heidenheimi győztes rajt óta nyeretlen, öt ponttal a 12. helyen szégyenkező wolfsburgiak szakvezetőjét számon is kérték a Dárdai fiú és a nagy rutinnal rendelkező, 31 éves, korábbi német válogatott Yannick Gerhardt jegelése miatt.

Dárdai Bence wolfsburgi edzője elismerően beszél róla, de még egy percre sem küldte pályára az új Bundesliga-szezonban (Fotó: NurPhoto via AFP)

Simonis elsősorban a 2016 óta ott szolgáló, klubikonnak számító Gerhardtról beszélt. Őt a nagy reménységhez, Dárdaihoz hasonlóan becserélte ugyan a Német Kupában, majd egyetlen percre Heidenheimben is pályára küldte, ezt követően egyszer a magyar mellett a kispadon jegelte, az utóbbi két bajnokin pedig már a keretből is kihagyta, azaz a lelátóra száműzte. Mindkét mellőzött játékosnak rosszul jött a veterán dán klasszis, Christian Eriksen váratlan szerződtetése – de a két hete érkezett középpályás beesése előtt sem fértek be a csapatba.

„A futball már csak ilyen. Nyilván a lehető legjobb felállást kell választanom, és a kispadon is több választási lehetőségem van. Yannick kitűnő játékos, harcos és nagyon megbízható, aki tavaly több poszton is segítette a csapatot. De idén többen pályáznak a középpályára, és Eriksen szerződtetése tovább fokozta a versenyt. Elégedett vagyok vele, de a tavaly betöltött pozícióiban jelenleg jobban állunk” – mondta a holland edző elsősorban Gerhardt mellőzésére reagálva, de hasonló a helyzet és a véleménye Dárdai Bencével kapcsolatban is:

Bence egy fiatal, tehetséges játékos

– idézte a Kicker Simonist, aki ugyan az életkora és a benne rejlő fejlődési potenciál miatt Dárdait előnyben részesíti az idősebb Gerhardttal szemben, de annyira nem, hogy be is cserélje a Wolfsburg bajnoki meccsein.