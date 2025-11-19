Anna Kurnyikova ragyogó kismama, várandósan is bombaformában a sztáranyuka
Várandósan is elképesztően gyönyörű a világ egyik legszebb teniszezője. Az orosz Anna Kurnyikova ismét bebizonyította, hogy negyedik terhessége alatt is topformában van, egy sport szettben kapták lencsevégre Miamiban.
Anna Kurnyikova negyedszerre is kismama, és úgy tűnik, a várandósság minden pillanatát ugyanolyan könnyedséggel és eleganciával viseli, mint egykor a teniszkarrierje idején. A 44 éves sztárt Miamiban fotózták le, amint három gyermekét iskolába vitte, és közben beugrott egy nagyobb Starbucks-rendelésért – a kezében színes italokkal, arcán pedig azzal a természetes ragyogással.
Anna Kurnyikova rajongóit ugyanakkor korábban aggodalomra adó képek is elérték: januárban kerekesszékben látták, jobb lábán védőcsizmával. Sokan attól tartottak, hogy egy korábbi teniszsérülés újult ki, hiszen karrierjét éppen a folyamatos testi fájdalmak – többek között stressztörések – miatt kellett idő előtt lezárnia.
A világ azonban most fellélegezhet: Anna láthatóan jól van, boldog, egészséges, és egészen ragyogóan viseli a terhességét.
Anna Kurnyikova negyedik gyermekével várandós
A hír óta újra reflektorfény került a legendás párosra: Anna Kournikova és Enrique Iglesias ismét gyermeket várnak. A sztárpár évek óta igyekszik távol maradni a nyilvánosságtól, hogy három gyermeküket – a 2017-ben született ikreket, Nicholas-t és Lucyt, valamint a 2020-as születésű Maryt – nyugodt környezetben neveljék. Anna és Enrique szerelmi története 2001-ben kezdődött az énekes Escape videóklipjének forgatásán, és azóta is egyike Hollywood legstabilabb, rejtőzködő, mégis szeretettel teli kapcsolatainak.
