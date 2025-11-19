RETRO RÁDIÓ

Anna Kurnyikova ragyogó kismama, várandósan is bombaformában a sztáranyuka

Várandósan is elképesztően gyönyörű a világ egyik legszebb teniszezője. Az orosz Anna Kurnyikova ismét bebizonyította, hogy negyedik terhessége alatt is topformában van, egy sport szettben kapták lencsevégre Miamiban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.19.
Anna Kurnyikova negyedszerre is kismama, és úgy tűnik, a várandósság minden pillanatát ugyanolyan könnyedséggel és eleganciával viseli, mint egykor a teniszkarrierje idején. A 44 éves sztárt Miamiban fotózták le, amint három gyermekét iskolába vitte, és közben beugrott egy nagyobb Starbucks-rendelésért – a kezében színes italokkal, arcán pedig azzal a természetes ragyogással. 

Anna Kurnyikova várandósan is elképesztően gyönyörű Fotó: Jason LaVeris

Anna Kurnyikova rajongóit ugyanakkor korábban aggodalomra adó képek is elérték: januárban kerekesszékben látták, jobb lábán védőcsizmával. Sokan attól tartottak, hogy egy korábbi teniszsérülés újult ki, hiszen karrierjét éppen a folyamatos testi fájdalmak – többek között stressztörések – miatt kellett idő előtt lezárnia.

A világ azonban most fellélegezhet: Anna láthatóan jól van, boldog, egészséges, és egészen ragyogóan viseli a terhességét.

Anna Kurnyikova negyedik gyermekével várandós

A hír óta újra reflektorfény került a legendás párosra: Anna Kournikova és Enrique Iglesias ismét gyermeket várnak. A sztárpár évek óta igyekszik távol maradni a nyilvánosságtól, hogy három gyermeküket – a 2017-ben született ikreket, Nicholas-t és Lucyt, valamint a 2020-as születésű Maryt – nyugodt környezetben neveljék. Anna és Enrique szerelmi története 2001-ben kezdődött az énekes Escape videóklipjének forgatásán, és azóta is egyike Hollywood legstabilabb, rejtőzködő, mégis szeretettel teli kapcsolatainak.

 

