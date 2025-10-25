Szoboszlai Dominik ezt megúszta, Varga Barnabásnak nem kegyelmeztek a Fradinál
Legjobb magyar labdarúgóink szombaton ünneplik születésnapjukat. A 31 éves Varga Barnabos nem úszta meg könnyen a köszönzést.
Szoboszlai Dominik mellett Varga Barnabás is szombaton ünnepli a születésnapját. A Liverpool magyar labdarúgója október 25-én 25 éves lett, a Brentford elleni bajnokival ünnepel. A Ferencváros csatára 31 éves ma, ő edzéssel készült a gárda szombati, ZTE elleni meccsére. A gyakorláson nem úszta meg a köszöntést.
A Ferencváros közösségi oldala osztott meg videót arról, mi várta Varga Barnabást a Ferencváros edzésén. A csatárnak az ilyenkor szokásos, rituális hátbaveregetésen kellett átesnie. A videót elnézve nem kímélték a csapattársak a Fradi egyik legjobbját.
Varga Barnabás és a Fradi végre nyerne otthon
A Ferencváros vasárnap a ZTE ellen játszik bajnokit. A gárda utoljára augusztus 2-án, a Kazincbarcikát verte odahaza az NB I-ben, azóta a Puskás Akadémia győzött, a Diósgyőr és a Paks döntetlent játszott a Groupama Arénában.
