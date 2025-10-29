"Megöleltük egymást, soha többé nem láthatom" - Gulácsi Péter csapattársa a testvérét gyászolja
Gyász miatt hagyta ki a Lipcse kupameccsét Kevin Kampl. Gulácsi Péter szlovén csapattársának elhunyt a testvére.
Kupameccs helyett a bátyjától búcsúzott kedden Gulácsi Péter csapattársa. A szlovén Kevin Kampl tragikus hirtelenséggel veszítette el testvérét, aki maga is futballista volt korábban. Az 51 éves Seki múlt héten, váratlanul hunyt el.
Kampl a Bildnek arról beszélt, néhány hete még találkozott imádott testvérével.
"A válogatott szünetben találkoztunk Mallorcán. Azt terveztük, mit csinálunk majd, ha abbahagyom a focit. Megöleltük egymást, akkor még nem tudtam, hogy soha többé nem láthatom"
- mondta a középpályás.
A halál pontos okáról egyelőre nincs információ. Kampl a közösségi oldalán is elbúcsúzott.
Drága bátyám.... Te voltál a legjobb barátom... A legjobb testvér, fiú, apa és nagybácsi, akit csak kívánhattam az életben !!! Szavakkal nem lehet elmondani, mennyire szeretlek! Köszönök mindent, nélküled soha nem lennék az az ember aki ma lehetek
- írta a válogatott játékos, ahhoz a videóhoz, melyben a szurkolók és családtagok búcsúznak a testvértől.
Gulácsi Péter nélkül nyert a Lipcse
Kevin Kampl mellett Gulácsi Péter is kihagyta a keddi kupameccset, a magyar kapus a kupában csak csere a belga Maarten Vandevoordt mögött. A Leipzig 4-1-re nyert Cottbusban.
