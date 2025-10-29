RETRO RÁDIÓ

"Megöleltük egymást, soha többé nem láthatom" - Gulácsi Péter csapattársa a testvérét gyászolja

Gyász miatt hagyta ki a Lipcse kupameccsét Kevin Kampl. Gulácsi Péter szlovén csapattársának elhunyt a testvére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 19:45
Gulácsi Péter Lipcse Kevin Kampl

Kupameccs helyett a bátyjától búcsúzott kedden Gulácsi Péter csapattársa. A szlovén Kevin Kampl tragikus hirtelenséggel veszítette el testvérét, aki maga is futballista volt korábban. Az 51 éves Seki múlt héten, váratlanul hunyt el.

Gulácsi Péter csapattársa, Kevin Kampl a testvérét gyászolja
Gulácsi Péter csapattársa, Kevin Kampl a testvérét gyászolja Fotó: AFP

Kampl a Bildnek arról beszélt, néhány hete még találkozott imádott testvérével.

"A válogatott szünetben találkoztunk Mallorcán. Azt terveztük, mit csinálunk majd, ha abbahagyom a focit. Megöleltük egymást, akkor még nem tudtam, hogy soha többé nem láthatom"

- mondta a középpályás.

A halál pontos okáról egyelőre nincs információ. Kampl a közösségi oldalán is elbúcsúzott.

Drága bátyám.... Te voltál a legjobb barátom... A legjobb testvér, fiú, apa és nagybácsi, akit csak kívánhattam az életben !!! Szavakkal nem lehet elmondani, mennyire szeretlek! Köszönök mindent, nélküled soha nem lennék az az ember aki ma lehetek 

- írta a válogatott játékos, ahhoz a videóhoz, melyben a szurkolók és családtagok búcsúznak a testvértől.

 

Gulácsi Péter nélkül nyert a Lipcse

Kevin Kampl mellett Gulácsi Péter is kihagyta a keddi kupameccset, a magyar kapus a kupában csak csere a belga Maarten Vandevoordt mögött. A Leipzig 4-1-re nyert Cottbusban.

 

