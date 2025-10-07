Dibusz Dénes bevallotta, emiatt távozott a válogatottból

A minap biztossá vált, hogy a magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa, Dibusz Dénes sérülés miatt nem állhat a válogatott rendelkezésére az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkön. A Ferencváros rutinos hálóőre még az Írország elleni találkozón szenvedett combsérülést, amelyet saját bevallása szerint nem pihent ki rendesen. A klubcsapatában védett a bajnokságban és az Európa-ligában is, a hétvégi, Paks elleni rangadón azonban az állapota tovább romlott, így a játékos és a válogatott szakmai stábja együttesen úgy határozott, hogy Dibusz ezúttal nem csatlakozik a nemzeti együttes keretéhez.

Dibusz Dénes az írek ellen szedte össze a sérülését / Fotó: Tim Clayton

Dibusz saját magát hibáztatja

A zöld-fehérek kapusa a FradiMédiának elárulta, hogy egy ideje már bajlódik ezzel a problémával:

Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az ír meccsen jelentkezett, részleges szakadás van a combközelítő izmomban, úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet. Már korábban éreztem, hogy érzékenyebb ez a terület a meccsek után, mindig ráment egy-két nap, hogy ismét védeni tudjak. A Paks ellen a második félidőben rosszabbá vált, ma csináltunk egy MRI-felvételt, ahol ezt a diagnózist állapították meg. Egyeztettünk a válogatott stábbal, nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni, mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban újra százszázalékos legyek. Ehhez persze idő kell, bízom benne, hogy nem túl sok, de a bő egyhetes kihagyás ezek szerint legutóbb nem volt elég

Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a férfi A-válogatott Örményország és @selecaoportugalellen készülő keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány. #csakegyutt #magyarok #HUNARM #PORHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 6, 2025

Dibusz pótlására Marco Rossi meghívta a nemzeti keretbe az MTK kapusát, Demjén Patrikot, ugyanakkor vélhetően ezzel az is eldőlt, hogy az örmények ellen Tóth Balázs nevével kezdődik majd a magyar válogatott névsora. Igaz, a Blackburn játékosa kedden délelőtt azt mondta, előttük még titkolózik Rossi.

"A kapuskérdésben még nem döntött a szövetségi kapitány, még nem árulta el, hogy mi a döntése az elkövetkezendő két meccsre. Úgy fogok készülni, hogy ha lehetőséget kapok, akkor a legjobbamat tudjam nyújtani"

- mondta Telkiben a kapus.

Nehéz feladat vár Marco Rossira

A válogatott szövetségi kapitányának nem csupán az első számú kapus kiesése okoz fejtörést. Eltiltás miatt Varga Barnabás és Sallai Roland sem áll Marco Rossi rendelkezésére az Örményország elleni összecsapáson. Ez komoly érvágást jelent a támadószekció számára, hiszen az eddigi selejtezők során egyedül ők voltak eredményesek.