Végre közeleg a fordulópont, most jöhet el Dárdai Bence ideje

Dárdai Bence számára eddig keserű csalódás a 2025/26-os futballszezon. A 19 éves magyar-német labdarúgó tavaly berobbant a német topligába – október végétől játszva 25 tétmeccsel zárta az első évét, ráadásul a VfL Wolfsburg és a neves labdarúgókban bővelkedő családja valaha volt legfiatalabb Bundesliga-gólszerzője lett. A nyári edzőváltás és átigazolási szezon azonban jelen állás szerint csúnyán betett neki: az új holland szakvezető, Paul Simonis eddig egyetlen percnyi játéklehetőséget sem adott neki a bajnokságban. Most azonban úgy alakulnak a dolgok, hogy szombaton végre fordulhat a kocka.

Dárdai Bence (középen) ennél a fejesnél kimagaslott az edzőmeccsen - rövidesen bizonyíthat tétmérkőzésén is? (Fotó: vfl-wolfsburg.de)

Simonis kinevezése mellett az is Dárdai Bence ellen dolgozott, hogy a Wolfsburg nem akármilyen futballistákkal erősítette meg a középpályáját. A 146-szoros dán válogatott Christian Eriksen kései, ingyenes szerződtetése már nem is szerepelt a tervek között – a korábbi Tottenham-, Internazionale- és Manchester United-klasszis maga jelentkezett be a vezetőknél, hogy topligás csapatnál játszva őrizhesse meg az esélyét a 2026-os világbajnoki szereplésre –, a Sheffieldtől érkezett brazil Vini Souza pedig a nyár csúcsigazolása volt.

Dárdai Bence léphet a brazil Buldózer helyébe

Utóbbival kapcsolatban a Kicker magazin éppen egy vasárnapi cikkben értetlenkedett. Védekező középpályásként a sokatmondó "Szörnyeteg" és "Buldózer" beceneveket vívta ki magának – mégis úgy adtak ki érte 15 millió eurót (5,9 milliárd forint), hogy aztán egy pillanatig sem játszhatott az eredeti posztján: ott a német válogatottban is szerepelt wolfsburgi csapatkapitány, Maximilian Arnold biztos pont, Souzát pedig támadóbb szerepkörbe kényszerítették, ahol tulajdonképpen ő vette el a Dárdai-fiú helyét a Simonis-féle csapatban.

Múlt szerdán, a válogatott szünetben kezdőcsapatnyi játékos távollétében Dárdai Bence végre végigjátszhatott egy edzőmeccset. Éppen a másodosztályban ragadt nevelőegyesülete, a Hertha nyert 2-0-ra Wolfsburgban, ahol a hazaiaknak már a 4. percben le kellett cserélniük a megsérült Arnoldot. A Kicker szerint most, a szombati (15.30) Stuttgart elleni hazai Bunesliga-meccsen jöhet el annak az ideje, hogy Vini Souza először játsszon a saját, jól megszokott posztján védekező középpályásként. Ha így lesz, akkor előtte, a 8-as posztján akár a magyar tehetségnek is adhat végre játéklehetőséget Simonis, miután Bence ezt a két hetet végigdolgozta vele, ellentétben a vb-selejtezőkről épphogy beeső Eriksenékkel (a dánok csak szerdán este fogadják Fehéroroszországot).