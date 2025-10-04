Közbeszólt a politika, nem engedték külföldre a magyar válogatott legjobbját

A legjobb magyar röplabdázónak számított a hatvanas, hetvenes években, fénykorában a röplada Puskás Öcsijének becézték. Buzek László a magyar válogatottban 266 alkalommal lépett pályára, Európa-bajnokságon 4. helyezett volt, tagja volt a Csepel aranycsapatának, tíz magyar bajnoki és tizenegyszer Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhettek. A legenda október 8-án, jövő szerdán lesz nyolcvan éves.

Buzek László 37 évesen igazolhatott külföldre Fotó: Magyar Nemzet

Buzek volt első nem labdarúgó csapatsportoló, aki Magyarországról külföldre igazolhatott. Harminchét évesen Nyugat-Németországba mehetett, jóval később, mint szeretett volna.

"Többször is hívtak előtte, de nem engedtek ki. Pár évvel, mielőtt kimentem, megkerestem az OTSH-t, hogy elmennék külföldre. Olaszországba hívtak akkor."

Greminger János, a hivatal elnöke azt mondta, nem mehetek külföldre játszani. Mire megkérdeztem, hogy a labdarúgók akkor miért mehetnek? Greminger elvtárs azt mondta, hogy „Buzek elvtárs, Magyarországon a labdarúgás más elbírálás alá esik”

- mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában a röplabdázó.

"Aztán néhány évvel később, amikor 1980-ban kint voltunk egy tornán Hamburgban a válogatottal, a tolmácsunk a német másodosztályú Norderstedt csapatánál volt valamilyen pozícióban. Megtetszett a játékom, megkerestek, addigra már puhult a helyzet annyit, hogy az első edzőm, Antalpéter Tibor, aki akkor a röplabdaszövetség elnöke volt, segíteni tudjon. Utánajárt a dolgoknak, és a végén azt mondták:"

„Buzek elvtárs mehet külföldre játszani!” Én voltam az első csapatsportoló, aki nem labdarúgó volt, és külföldre szerződhetett hivatalosan.

Buzek László 45 éves koráig játszott

Buzek 1982-ben igazolt Németországba. Ott a Norderstedt és a Moers csapataiban játszott, 1990-ben vonult vissza.