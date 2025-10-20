Már a bajnoki címet is elvennék az edzőtől, ennyire rossz Arne Slot Liverpoolja

Rá sem lehet ismerni a Liverpool focicsapatára. A Premier League bajnokija első öt bajnokiját idén is megnyerte, majd szeptember szeptember 23-án - ha nem is könnyen - a Southamtpont is legyőzte a Ligakupában. Azóta négy tétmeccsen négy vereség, a bajnokságban már csak negyedik a Pool. A szurkolók szemében több játékos is bűnbak - főleg Mohamed Szalah, Florian Wirtz és Alexander Isak - de az elsőszámú felelős a drukkerek szerint Arne Slot vezetőedző. A klub közösségi oldalain egyre gyakoribb a a #slotout - azaz Slot takarodj! - hashteg, pedig a holland szakember májusban még bajnoki címet ünnepelt a klubbal.

Arne Slot Liverpoolja egyelőre nem áll össze a nagybevásárlás után Fotó: James Gill - Danehouse

A kritikusok véleménye egyértelmű: szerintük most derült ki igazán, hogy Slot nincs olyan szinten, hogy a Liverpoolt vezesse. Tavaly annyi történt, hogy használta azt a csapatot, amelyet elődje, Jürgen Klopp ráhagyott. Való igaz, a német szakember 2024-es távozásával azon a nyáron semmit nem változott a keret, Slot a Klopp-csapattal lett bajnok. A legmerészebb állítás az, hogy Slot meg sem érdemli a Liverpool idei bajnoki aranyérmét.

Így alakult át Arne Slot Liverpoolja

A 2024-es csendes nyár után idén hiperaktív volt a Liverpool a játékospiacon. Amit senki nem tervezett, a csapat elveszítette az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotát. Távozott még az alapemberek közül Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Darwin Nunez és Harvey Elliott. Az újak közül talán egyedül Hugo Ekitike tudott beilleszkedni. Kerkez Milos egyelőre felemás produkciót nyújt a védelem bal oldalán, Jeremie Frimpong jobbára csak csere, az igazán bántó viszont a két rekordigazolás, Florian Wirtz és Alexander Isak csődje. Egyelőre csak azt lehet látni, hogy Arne Slot az újakból nem tud csapatot építeni.