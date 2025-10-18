Nem bírta magában tartani a kíméletlen kritikát, Szoboszlait is emlegette a Liverpool legendája

Három vereség után már pánikolnak Liverpoolban. Az angol bajnok a Premier League-ben kétszer, a BL-ben egyszer bukott, odahaza le is csúszott a tabella második helyére. Ebben a helyzetben szólalt meg a gárda korábbi csatára, Dean Saunders, aki kritikájában Szoboszlai Dominikot is emlegette.

Szoboszlai Dominik idén is alapember Liverpoolban Fotó: Carl Recine

Dean Saunders két idegenlégiósról leszedte a keresztvizet. Amint a Daily Mail-nek nyilatkozva elmondta: a nyáron a Mersey-folyó partjára aláírt svéd Alexander Isak jelenleg egy „alkalmatlan” játékos, aki messze van a csúcsformájától, mivel a Liverpoolhoz történt csatlakozásáig egyetlen percet sem játszott az előszezonban. Főként rossz erőnlétét pellengérezte ki, majd a német Florian Wirtz formáját egyszerűen „szörnyűnek” titulálta.

Az ő helyzete olyan a csapatban, mint egy kirakós játék. Még nem szerzett gólt, és nem adott gólpasszt a Vörösök színeiben

– jegyezte meg.

Szoboszlai Dominik a legjobb

Az egykori 75-szörös walesi válogatott játékos Wirtz helyét megkérdőjelezte a ’Pool vasárnapi, a Manchester United elleni vasárnapi bajnoki mérkőzés kezdőcsapatában (17.30, Tv: Spíler1), ugyanakkor Szoboszlai Dominikot az egekig magasztalta.

Jelenleg Szoboszlai a Liverpool legjobbja, ez nem kérdés

- mondta Saunders.

Véleményén nincs mit csodálni, ugyanis Szoboszlai Dominik nélkül a portugálokkal szembeni vb-selejtezőnket elveszítettük volna. Még szerencse, hogy Lisszabonban 1-2-es állásnál jókor érkezett a legjobb helyre, és 2-2-re alakította a végeredményt. Alighanem ez az újabb jeles produkciója is annak kimondására késztette Saunderst, hogy a most folyó Premier League-idény legjobbjának nevezte a magyar válogatott csapatkapitányt.

Saunders az 1991/92-es szezonban volt a Liverpool játékosa, egyben a csapat legjobb góllövője.