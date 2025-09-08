Marco Rossi válogathat: Ronaldóék ellen Fradi-tehetség is pótolhatja Sallait

Az írországi 2-2-es nyitány után talán ez a legégetőbb kérdés a magyar labdarúgó-válogatottal kapcsolatban: kedden (20.45, v: M4 Sport), Portugália ellen ki pótolja majd a Dublinban törlesztésért kiállított, így most eltiltott Sallai Rolandot Marco Rossi csapatában?

Sallai Rolandot (jobbra) sokszor kellett már pótolni a válogatottban Fotó: Getty Images

Olasz–magyar szövetségi kapitányunk több megoldás közül válogathat. A Metropol úgy kísérli megfejteni a helyzetet, hogy visszatekintettünk: olasz–magyar szövetségi kapitányunk az utóbbi években hogyan (és milyen eredményességgel) oldotta meg, ha nem küldhette pályára egyik legjobb támadóját.

A mieinket 2018 nyara óta dirigáló Rossi eddigi 77 meccséből 24-en nem lépett pályára Sallai. Javarészt sérülés vagy az azt követő felépülése idején, kevesebbszer a pihentetése okán. A 61-szeres válogatott futballista nélkül 14 győzelem, 4 döntetlen és 6 vereség (összesítve 36-22-es gólkülönbséggel) a magyar válogatott mérlege, azaz Sallai nélkül sem kell temetni a mieinket.

Fradi-csatár is lehet a válogatott beugrója

A kerettagok és a korábban sokáig két csatáros játékrendszer változása miatt csak 2021 őszéig érdemes visszatekinteni, hogy Rossi kiket vetett be Sallai Roland helyén.

Ők pótolták Sallait a válogatott utóbbi éveiben 2021. 11. 12., vb-selejtező: Magyarország–San Marino 4-0, Gazdag Dániel (gól), 73. perctől Kiss Tamás; 2021. 11. 15., vb-selejtező: Lengyelország–Magyarország 1-2, Varga Kevin, 59. perctől Gazdag (gól); 2022. 09. 23., Nemzetek Ligája, Németország–Magyarország 0-1, Gazdag, 67. perctől Kleinheisler László; 2022. 09. 26., Nemzetek Ligája, Magyarország–Olaszország 0-2, Nego Loic, 75. perctől Bolla Bendegúz; 2023. 11. 16., Eb-selejtező, Bulgária–Magyarország 2-2, Csoboth Kevin, 59. perctől Nagy Zsolt; 2023. 11. 19., Eb-selejtező, Magyarország–Montenegró 3-1, Gazdag, 46. perctől Kalmár Zsolt; 2024. 03. 26., barátságos, Magyarország–Koszovó 2-0, Gazdag, 46. perctől Kleinheisler; 2025. 03. 20., Nemzetek Ligája, Törökország–Magyarország 3-1, Nagy Zs., 77. perctől Csoboth; 2025. 03. 23., Nemzetek Ligája, Magyarország–Törökország 0-3, Gazdag, 60. perctől Tóth Alex.

Sallai leggyakoribb helyettese, Gazdag Dániel – aki ez idő alatt kezdőként vagy csereként hatszor szerepelt a Rossi-csapatban, és kétszer gólt is szerzett – ezúttal nem tagja a válogatott keretnek. Ott van viszont Nagy Zsolt, Nego Loic és Bolla Bendegúz a bal-, illetve jobbszélsőként is bevethető szárnyvédők közül; és a legutóbb, Dublinban belső középpályásként játszó Tóth Alex. Az ő szerepkörük módosítása kézenfekvő megoldás lehet Sallai pótlására. Ha pedig Marco Rossi igazán bátor és meglepő húzásra készül Cristiano Ronaldóék ellen, akkor két abszolút újonc (a 29 éves Lukács Dániel vagy a 23 éves Molnár Rajmund), illetve a válogatottba eddig egyetlen perc erejéig becserélt 21 éves Gruber Zsombor lehet a titkos fegyvere.