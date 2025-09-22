"Kapok eleget az Újpest miatt" – elsírta bánatát a magyar bajnok focista

Az Újpest ellen szerezte meg a történelmi győzelmét a Kazincbarcika focicsapata. Az újonc gárda 2-0-ra verte a lila-fehéreket, tovább mélyítve ezzel a fővárosi klub válságát. Az Újpest amellett, hogy a bajnokságban is szenved már az első meccsen kiesett a Magyar Kupából az NB II-es Kecskemét ellen.

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője a dühös szurkolóknak magyarázta a vereséget

Az Újpesti Dózsa egykori válogatott hátvédje, a Harsányi László Siófokon



"Fáj a szívem, de mégsem járok már fel a meccsekre" – mondta a Metropolnak Harsányi László.

Persze nem volt ez így mindig, de nem akarom magam halálra idegesíteni. Ha ott ülnék a lelátón, nem tudnám az érzelmeimet palástolni, lehet többen is megharagudnának rám, ha kritizálni merném a látottakat. Inkább maradok itthon, eltűröm a barátaim viccelődését, mert kapok eleget az Újpest miatt.

Harsányi röhejesnek nevezte, hogy a lilák kiestek a kupából, azt pedig kemény szavakkal kommentálta, mit érzett a legutóbbi, az eddig nyeretlen, újonc elleni vereség hallatán.

"Egyszerűen nem értem, mi lehet a botladozás oka, hiszen minden adott a csapat körül, úgy hallom, az anyagiak is rendelkezésre állnak, vannak új és még újabb játékosaik, külföldi mester irányít. Nem tudom innen megítélni mit csinálnak rosszul vagy inkább nem igazán jól, de annyi bizonyos, nem működik a gépezet."

Középcsapat az Újpest

Harsányi szerint nem az edző(k)ben kell keresni a gyenge szereplés okát, hiszen aki egy ilyen csapat kispadjára leül, annak már nem kell megtanítani futballozni a játékosait.