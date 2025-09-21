RETRO RÁDIÓ

Gyászolnak Liverpoolban, elhunyt a bajnokcsapat vezetőedzője

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Matt Beard. A Liverpool női csapatának egykori vezetőedzője mindössze 47 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 11:04
Módosítva: 2025.09.21. 11:04
Liverpool vezetőedző gyász

A Vörösök szombat délután felülmúlták a városi rivális Evertont, ám az ünneplést hamar keserűség váltotta fel, hiszen estére megérkezett a szomorú hír: elhunyt Matt Beard, aki korábban a Liverpool női csapatának kispadján ült.

Matt Beard hét szezont töltött a Liverpoolnői csapatánál
Matt Beard hét szezont töltött a Liverpool női csapatánál (Fotó: Joe Giddens - PA Images)

A Liverpool FC hivatalos csatornáin keresztül közölte a szakember halálát. A közleményben az írták, sokként érte az egyesületet a veszteség, és hangsúlyozták, hogy a klub valamennyi tagja együtt érez a családdal és a barátokkal. Mint írták, Beard nemcsak eredményes és elhivatott edző volt, hanem emberi tartásával és értékeivel is kiemelkedett, így emléke mindig megmarad a Liverpool közösségében – írja a Origo.

Matt Beard igazi legenda volt Liverpoolban

A mindössze 47 évesen elhunyt tréner 2012-ben érkezett a női gárda élére, és hamarosan bajnokcsapatot kovácsolt az együttesből. 2013-ban és 2014-ben is a Vörösök emelhették magasba a Női Szuperliga trófeáját. Irányítása alatt a klub először szerepelhetett a Bajnokok Ligájában is. A West Ham United és a Bristol City női csapatait is vezette, egészen 2021 májusáig, amikor újra a Liverpoolhoz szerződött, azzal a céllal, hogy visszavezesse a klubot az élvonalba. Már az első idényében sikerrel vette ezt az akadályt: az FA Women’s Championsip megnyerésével a csapat visszajutott az első osztályba.

Idén februárban búcsúzott a posztjától, maga mögött hagyva egy olyan örökséget, amelyben a trófeák mellett felejthetetlen emlékek és meghatározó pillanatok is helyet kaptak.

 

