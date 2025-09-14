RETRO RÁDIÓ

Ennek nem fognak örülni a Fradinál; két magyar játékos is megalázó helyzetbe került

Sajtóhírek szerint a török élvonalban szereplő Samsunspor ajánlatot tett a Fradi gólvágójáért, Varga Barnabásért. Gulácsi Péter és Orbán Willi fizetését sokallják Németországban. Hiába Szoboszlai Dominik mesés ajándéka, Marco Rossi nem tudott örülni. A Metropol legolvasottabb heti sporthírei közül válogattunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 19:00
Szoboszlai Dominik Varga Barnabás Marco Rossi

A portugálok elleni szenzációs teljesítmény és két fejesgól után rögtön felmerült, hogy a Fradi csatáráért, Varga Barnabásért külföldi klub jelentkezik be. Salim Manav török újságíró információi szerint a Süper Ligben szereplő Samsunspor tette meg az első lépést, és hivatalos ajánlatot küldött a magyar bajnoknak. A török átigazolási időszak pénteken zárul, így a tárgyalások fel is gyorsulhattak volna, ha valóban reális lehetőségről van szó – részletekről ezen a linken olvashatsz.

Varga Barnabás (balra) az írek és a portugálok hálóját is bevette a vb-selejtezőben (Fotó: NurPhoto.)

Az RB Leipzig a gyenge tavalyi szereplés és az elmaradt kupaszereplés miatt komoly bevételtől esett el. Marcel Schäfer ügyvezető játékoseladásokkal és alacsonyabb fizetésekkel 39 millió eurót spórolt a 200 milliós bértömegből. A régebbi kulcsjátékosok, köztük Gulácsi Péter és Orbán Willi, hosszú szerződéseinek köszönhetően továbbra is magas fizetést kap, amelyről ezen a linken olvashatsz. 

Kevés volt Szoboszlai Dominik mesés szabadrúgásgólja

Napra pontosan hat évvel ezelőtt játszott végig először válogatott mérkőzést Szoboszlai Dominik. Sőt, a középpályás a 2019. szeptember 9-i szlovákok elleni Európa-bajnoki selejtezőn szerezte meg az első találatát nemzeti színekben. A mesés szabadrúgásgól tökéletes ajándék lehetett volna a szülinapos Marco Rossi szövetségi kapitánynak, aki azonban mégsem örülhetett, a vendégek ugyanis 2-1-re nyertek a Groupama Arénában. A teljes cikket erre a linkre kattintva tekintheted meg. 

 

