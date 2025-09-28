Előkerült egy videó; túllőttek a célon a Fradi játékosai

Varga Barnabásról egy különleges videót készített egy szurkolói oldal, amiben megmutatták, milyen volt kiskorában a csatár. Robbie Keane megkapta a „lúzer” mezt, majd kijelentette, változtatni fog a csapatán. Dárdai Pál nélkül szurkolók tízezreit veszíti el a Hertha. A Metropol legolvasottabb heti sporthírei közül válogattunk.
Varga Barnabás továbbra is meghatározó tagja a Ferencvárosnak: fantasztikus formában játszik az idei szezonban, a válogatottban és a klubjában is remekel. A BL-selejtezők során hat gólt szerzett, a szeptemberi válogatott meccseken háromszor talált be, köztük kétszer a világsztárokkal felálló portugálok ellen. Csütörtökön az Európa-ligában is pályára lépett: a Fradi 1-1-es döntetlent játszott a Plzennel, Varga pedig végig a pályán volt, akiről most egy különleges kiskori videó jelent meg, melyet IDE kattintva tekinthetsz meg.
A Plzen elleni mérkőzést megelőző edzésen olyan dolog történt, amely után Robbie Keane viccesen ráijesztett a játékosaira, akik túllőttek a célon. A csapat tréningjein egyre többször kerül elő egy bizonyos zöld-fehér, virágmintás ing, amelyet valakinek – egyfajta szívatásként – mindig fel kell vennie, és abban kell folytatnia az edzést. Bővebben ezen a linken olvashatsz a történetről.
...
Dárdai Pál eddig háromszor irányította a Hertha BSC-t: először 2015 és 2019 között, majd 2021-ben rövid, tízmeccses időszakban, legutóbb pedig 2023 és 2024 között 14 hónapon át. Minden alkalommal azzal az indokkal váltották le, hogy utódja sikeresebb és látványosabb támadójátékot mutat majd a berlini csapattal. A számok azonban mást mutatnak: Dárdai minden alkalommal jobb pontátlagot ért el, mint az utána következő edzők. A közönségszórakoztató futballt illetően sem váltott be a váltás, hiszen az Olimpiai Stadion nézőszáma egyre aggasztóbb mértékben esik vissza. Részletekről erre a linkre kattintva olvashatsz.
