RETRO RÁDIÓ

Áll a bál, megtalálták a zöld-fehérek bukásának bűnbakját

Bár elismerésre méltónak tartja az ETO FC Győr kupamenetelését Póczik József, de hangsúlyozta: két kapushiba miatt maradt le a labdarúgó Konferencia-liga főtáblájáról.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.08.29. 18:30
labdarúgás Konferencia-liga Póczik József ETO FC

A Rapid-ETO FC labdarúgó Konferencia-liga rájátszás-visszavágó előtt Póczik József felhívta a figyelmet arra, hogy az első, a győri találkozón, melyet Borbély Balázs edző játékosai 2-1-re megnyertek, Samuel Petrás győri kapus bakizott, ugyanis egy jobb oldalról érkezett lövést „benézett”.

VITÁLIS Milán
Kiesett a Győr a Konferencia-ligából / Fotó: Illyés Tibor

A bécsi visszavágó előtt azt mondtam, Petrás formájának függvénye a továbbjutásunk. Ráéreztem, ugyanis Bécsben azért szenvedtünk 2-0-s vereséget, mert a kapuvédőnk mindkét osztrák gólért hibáztatható. Az elsőnél egy olyan lapos lövést ütött ki maga elé, amit ilyenkor oldalra illik tenyerelni. Amikor már a meccshosszabbítás lehetősége előtt állt az ETO, a kifutással késlekedett, és Claudy Mbuyi mellette akadálytalanul a hálóba gurította a labdát

– elemzett a Metropolnak a kétszeres magyar bajnoki egykori győri középpályás, Póczik, aki kiegészítette azzal, hogy a 2-0-s idegenbeli vereség elkerülhető lett volna, ha rámenősebb a győri támadójáték.

Nagy helyzetünk mindössze egy adódott, de azt Claudiu Bumba elpuskázta, márpedig rúgott gól hiányában nehéz a továbblépés.

Kritikája ellenére a kétszeres magyar bajnok Póczik emlékezetesnek nevezte az ETO menetelését.

„A szomorkodás mellett nem marad más hátra mint az NB I-ben jól szerepelni, és 2026-ra kiharcolni az európai kupaszereplés újabb esélyét” – fogalmazott a 72 esztendős győri legenda.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu