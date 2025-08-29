Áll a bál, megtalálták a zöld-fehérek bukásának bűnbakját

Bár elismerésre méltónak tartja az ETO FC Győr kupamenetelését Póczik József, de hangsúlyozta: két kapushiba miatt maradt le a labdarúgó Konferencia-liga főtáblájáról.
A Rapid-ETO FC labdarúgó Konferencia-liga rájátszás-visszavágó előtt Póczik József felhívta a figyelmet arra, hogy az első, a győri találkozón, melyet Borbély Balázs edző játékosai 2-1-re megnyertek, Samuel Petrás győri kapus bakizott, ugyanis egy jobb oldalról érkezett lövést „benézett”.
A bécsi visszavágó előtt azt mondtam, Petrás formájának függvénye a továbbjutásunk. Ráéreztem, ugyanis Bécsben azért szenvedtünk 2-0-s vereséget, mert a kapuvédőnk mindkét osztrák gólért hibáztatható. Az elsőnél egy olyan lapos lövést ütött ki maga elé, amit ilyenkor oldalra illik tenyerelni. Amikor már a meccshosszabbítás lehetősége előtt állt az ETO, a kifutással késlekedett, és Claudy Mbuyi mellette akadálytalanul a hálóba gurította a labdát
– elemzett a Metropolnak a kétszeres magyar bajnoki egykori győri középpályás, Póczik, aki kiegészítette azzal, hogy a 2-0-s idegenbeli vereség elkerülhető lett volna, ha rámenősebb a győri támadójáték.
Nagy helyzetünk mindössze egy adódott, de azt Claudiu Bumba elpuskázta, márpedig rúgott gól hiányában nehéz a továbblépés.
Kritikája ellenére a kétszeres magyar bajnok Póczik emlékezetesnek nevezte az ETO menetelését.
„A szomorkodás mellett nem marad más hátra mint az NB I-ben jól szerepelni, és 2026-ra kiharcolni az európai kupaszereplés újabb esélyét” – fogalmazott a 72 esztendős győri legenda.
