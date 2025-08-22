Bevallotta az edző, ezért mondtak le a Fradiban a kupahősről

A szerb légiós idén nyáron a Győr legjobbja. Zseljko Gavrics az NB I legértékesebb focistája volt, amikor a Fradiba került.
Zseljko Gavrics és a Győr a magyar foci nagy nyári nyertese. A szerb labdarúgó gólt szerzett az AIK Stockholm ellen, majd kétszer is betalált a Rapid Wien kapujába, így a győriek 2-1-es előnnyel várják a visszavágót a Konferencia-ligában. Gavrics kalandos úton került Győrbe.
A fiatal támadót 2021-ben állítólag olasz csapatok is nézték, ő azonban a Fradiban kötött ki. Akkor az egész NB I-es mezőny legértékesebb labdarúgója volt. Edzője pedig az a Peter Stöger, aki most a Rapid mestere. A Fradiban kevés lehetőséget kapott, az osztrák szakember most erről is beszélt a Mandinernek.
Igen, én voltam az edző, amikor a Fradiba került, de akkor még nagyon fiatal játékos volt, kevés tapasztalattal. Nem volt könnyű bekerülni az akkori Ferencvárosba. Sok lehetőséget így nem kapott nálam, másoknak több játékperc jutott, de nagyon tehetséges
– mondta Stöger, aki csak fél évig ült a Ferencváros kispadján.
Távozása után sem kapott több lehetőséget Gavrics, aki Dunaszerdahelyre igazolt. Onnan érkezett tavaly nyáron Győrbe, ahol azóta is a csapat egyik legjobbja.
A Rapid Wien–Győr visszavágót augusztus 28-án, csütörtökön rendezik.
