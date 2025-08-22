Bevallotta az edző, ezért mondtak le a Fradiban a kupahősről

Zseljko Gavrics és a Győr a magyar foci nagy nyári nyertese. A szerb labdarúgó gólt szerzett az AIK Stockholm ellen, majd kétszer is betalált a Rapid Wien kapujába, így a győriek 2-1-es előnnyel várják a visszavágót a Konferencia-ligában. Gavrics kalandos úton került Győrbe.

Gavricsot ünnepelte mindenki Fotó: Krizsán Csaba

A fiatal támadót 2021-ben állítólag olasz csapatok is nézték, ő azonban a Fradiban kötött ki. Akkor az egész NB I-es mezőny legértékesebb labdarúgója volt. Edzője pedig az a Peter Stöger, aki most a Rapid mestere. A Fradiban kevés lehetőséget kapott, az osztrák szakember most erről is beszélt a Mandinernek.

Igen, én voltam az edző, amikor a Fradiba került, de akkor még nagyon fiatal játékos volt, kevés tapasztalattal. Nem volt könnyű bekerülni az akkori Ferencvárosba. Sok lehetőséget így nem kapott nálam, másoknak több játékperc jutott, de nagyon tehetséges

– mondta Stöger, aki csak fél évig ült a Ferencváros kispadján.

Gavrics egy évet volt a Fradiban

Távozása után sem kapott több lehetőséget Gavrics, aki Dunaszerdahelyre igazolt. Onnan érkezett tavaly nyáron Győrbe, ahol azóta is a csapat egyik legjobbja.