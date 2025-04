Kerkez Milos megszerzése a Real Madrid érkező sztáredzőjének első nagy kívánsága

Továbbra is a Liverpool tűnik a legesélyesebbnek Kerkez Milos nyári szerződtetésére, de spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid is megkezdte a tárgyalásokat a magyar válogatott balhátvéd klubjával. A Bournemouth 21 éves labdarúgója a posztja egyik legjobbjává érett a második Premier League-szezonjában, és a spanyol sztárklubnál is a legfontosabb erősítési tervek közé sorolják. Olyannyira, hogy a Fichajes átigazolási portál értesülése szerint maga Xabi Alonso kérte a megszerzését, aki nyártól minden bizonnyal átveszi Carlo Ancelotti helyét a Real új vezetőedzőjeként.

Kerkez nem akármilyen ajánlatok között válogathat: a Liverpool mellett a Real is nagyon hívja Fotó: NurPhoto via AFP

Miután a királyi klub idén jó eséllyel trófea nélkül marad: a spanyol bajnokság vége előtt öt fordulóval, négy pont a hátránya a Barcelona mögött, a Bajnokok Ligájából már kiesett, a Király-kupa döntőjében pedig éppen a Barcától kapott ki. Ancelotti távozásával párhuzamosan elsősorban a csapat védelmére fér rá a ráncfelvarrás, és Florentino Pérez elnök nem is sajnálná a pénzt a fiatal és kiváló képességű kiszemeltekre. Közülük is Kerkez a legfontosabb.

Kerkezre fáj Xabi Alonso foga is

Jobbhátvédnek Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársát és egyben barátját, Trent Alexander-Arnoldot, belső védőnek a friss spanyol válogatott Dean Huijsent csábítja a Real, míg a bal oldalra Kerkez az elsődleges célpont – utóbbiak egyaránt a Bournemouth nagy értékei.

Kerkez posztján se a spanyol Fran García, se a francia Ferland Mendy teljesítményével nem elégedettek a madridiak, így különösen fontossá vált a magyar válogatott játékos megszerzése. A cikk szerint ő a legideálisabb jelölt, a Real-védelem megújulási tervének középpontja, különösen, miután Xabi Alonso már felvázolta az irányelveit a csapat játékával és az erősítésekkel kapcsolatban.