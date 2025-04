Carlo Ancelotti távozik Madridból, a futballvilág álomcsapatához tart

A Real Madrid tavasszal már a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájából, és sajtóhírek szerint ez lett Carlo Ancelotti vezetőedző veszte. Először a Sky Sports szellőztette meg, hogy az olasz szakember biztosan távozik a spanyol csapattól, amely azóta a Spanyol Király Kupa döntőjét is elbukta, és a tabella alapján a bajnoki címre sincs túl sok esélye. A Mirror úgy tudja, Carlo Ancelotti már a jövő héten távozhat, és egyre közelebb áll ahhoz, hogy a futballvilág álomcsapatához, az ötszörös világbajnok brazil válogatotthoz szerződjön.

Ancelotti a brazil válogatotthoz tart (Fotó: NurPhoto via AFP)

A 65 éves szakember korábban még soha nem dolgozott nemzeti együttes mellett, de a selecao vezetésére alighanem egyetlen futballtréner sem mondana nemet. Ancelottit már korábban is kapcsolatba hozták a dél-amerikai országgal, de „a csillagok most először állnak úgy, hogy elvállalja a munkát” – véli a brit lap, amely biztos benne, a Real Madridnál nem nézik el az olasz trénernek, hogy ebben a szezonban – jó eséllyel – egyetlen trófeát sem nyer.

Ancelotti brazil főnök lesz

Ancelottinak nem lenne ismeretlen a brazil keret, hiszen a Real Madridnál Vinicius Juniorral, Rodrygóval és Éder Militaóval is együtt dolgozott. Brazília 2002 óta nem nyert világbajnokságot, de továbbra is a vb-történelem legsikeresebb nemzete. Viszont több mint két évtizede döntőt sem játszottak, és a Copa Americát is csak egyszer nyerték meg 2007 óta.

A Brazil Labdarúgó Szövetség „biztos” abban, hogy sikerül megszerezniük Ancelottit, akivel remélik, hogy a következő napokban meg tudnak állapodni.