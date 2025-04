Ancelottit két olasz sztárcsapat csábítja, nem maradna munka nélkül

Sajtóhírek szerint Carlo Ancelotti heteken belül elhagyja a Real Madridot. A királyi gárda kiesett a Bajnokok Ligájából, a spanyol bajnokságban a második helyen áll, szombaton pedig a Copa del Rey döntőjében az ősi riválisával, az FC Barcelonával találkozik.

Ancelotti kapcsán biztosra veszik, hogy távozik a Realtól (Fotó: Angel Martinez)

A gyengébb eredmények ellenére Ancelottit még mindig Európa legjobb menedzserei között emlegetik, és természetesen nem sokáig maradna munka nélkül. A brazil válogatott érdeklődéséről régóta olvasni, de a La Gazzetta dello Sport állítása szerint az AC Milan is szívesen látná újra a San Siróban őt, hiszen korábban két-két bajnoki címet és Bajnokok Ligáját nyert a csapattal.

Úgy tudják, az AS Roma is felvette a kapcsolatot a 73 éves Ancelottival, aki kapcsán nem tudni, hogy visszatérne-e Olaszországba, ahol a Reggiánát, a Parmát, a Juventust és a Napolit is irányította. Nagyon úgy fest, a Real Madrid tényleg búcsút vesz tőle.