Órákon múlt a sorsa, majdnem elpasszolta legjobbját a Fradi

A legjobb dolog, ami az elmúlt 5-6 évben történt a Ferencváros vezetőedzői-körforgásában, az Robbie Keane érkezése. Már most is sokat adott a magyar futballnak, hogy az elején felismerte az Alexben rejlő potenciált és megadta neki a lehetőséget. Erre készen kell állni, de ő már 8 hónappal ezelőtt is készen állt, élvezi a bizalmat. Minden nagy dolog apróságokon múlik, ennek vagyunk most a részesei, de ehhez kellett a klub szakmai vezetése is, hogy az új edzőnek azt mondták, próbálja ki a fiatalokat.