Ronaldo mellett szedte a labdát, most teljesült a Fradi felfedezettjének az álma

Hétfőn hivatalossá vált a magyar labdarúgó-válogatott kerete a Törökország elleni Nemzetek Ligája párharcra. Marco Rossi két újoncnak szavazott bizalmat, Dárdai Bence mellett Tóth Alex kapott meghívót. A 19 éves középpályás Robbie Keane alatt alapembere lett a Ferencvárosnak, néhány éve még labdaszedőként segített a klubnak.

Tóth Alex (balra) korábban labdaszedő volt a Fradinál – Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Tóth hét NB I-es bajnokin lépett eddig pályára, ezalatt két gólt szerzett, és rendre a Fradi legjobban teljesítő játékosai között van.

„Magyarországot képviselni bármilyen téren és bármilyen korosztályban elképesztő érzés és nagyon nagy megtiszteltetés, de úgy gondolom, hogy itthon ez a futball csúcsa. Minden magyar gyereknek az az álma, hogy egyszer magára ölthesse a címeres mezt, én pedig most lehetőséget kaptam arra, hogy be is teljesíthessem ezt az álmot” – nyilatkozta a Fradi hivatalos oldalán Tóth Alex. A fiatal tehetségnek rendszeres játéklehetőséget biztosító Robbie Keane számított arra, hogy a középpályás meghívót fog kapni Rossitól.

„Már hetekkel ezelőtt megmondtam, hogy Alexet be fogják hívni a válogatottba. Ő igazi kulcsjátékosa a csapatnak, és kiváló példája annak a filozófiának, amit szeretnénk meghonosítani ennél a klubnál. Fiatal játékosként valósággal megragadta ezt a lehetőséget, nagyon kevés játékost látunk ebben a korban ilyen mentalitással és ilyen tudatosan futballozni. Minden labdáért megküzd, folyamatosan csak az jár a fejében, hogy megszerezze a játékszert az ellenféltől. Megérdemelte a behívót, nagyon örülök a sikerének” – összegzett Robbie Keane.

Tóth Alex néhány éve a labdát szedte Ronaldo ellen

Az egészen fiatal korú, a Fradi utánpótlásához tartozó Tóth korábban elárulta, 2020-ban, amikor a Fradi a Bajnokok Ligája főtáblájára került, akkor a csoportmeccsek alatt labdaszedőként dolgozott, így többek között Cristiano Ronaldót, Antoine Griezmannt és Ousmane Dembelét is láthatta élőben játszani.

Nem sokkal korábban, amikor Szerhij Rebrov irányításával a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott az együttes, labdaszedő voltam

– emlékezett vissza egy korábbi interjújában Tóth Alex.