Tini csapatkapitány a Fradinál, ő lehet a következő meghatározó magyar játékos

Gőzerővel készül az idei szezonra a Ferencváros, amely már a harmadik barátságos összecsapását játszotta. Ezúttal a CSZKA 1948 Szófia volt az ellenfél, amely az első félidőben vezetést szerzett, de a második játékrész elején Pászka Lóránd egyenlíteni tudott, ezzel kialakult az 1-1-es végeredmény. A találkozó a mindössze 18 éves Tóth Alex számára vélhetően örökké emlékezetes marad.

Tóth Alexet óriási megtiszteltetés érte a Ferencvárosnál / Fotó: Szabó Miklós

Tóth az előző szezont a Soroksárnál töltötte kölcsönben, ahol kilenc másodosztályú bajnokin kapott lehetőséget. Lipcsei Péter, a klub vezetőedzője nyilvánosan is dicsérte a teljesítményét, a szabályok pedig lehetővé tették, hogy ugyanebben a szezonban a Fradinál is tudjon játszani. Öt NB I-es bajnokin pályára is lépett, a Diósgyőr, illetve az Újpest ellen kezdett, a védekező középpályás mindkettőn bő 80 percet futballozott. A májusban távozott ferencvárosi tréner Dejan Sztankovics még a Diósgyőr ellen így nyilatkozott róla:

Tóth Alex kezdett, és nagyon élveztem ma a játékát, nagy tehetség, nemcsak a Ferencváros, hanem a magyar futball jövője is. Az ő játéka a mai nap sikere.

Úgy néz ki, hogy az új vezetőedző, Pascal Jansen szintén látja benne a fantáziát, ugyanis a CSZKA ellen a második félidőben küldte pályára és egyből nekiadta a csapatkapitányi karszalagot. Tóth 18 évesen irányíthatta a társait.

„Ez hatalmas megtiszteltetés, egyébként is a felnőttek között csapatkapitánynak lenni, nemhogy a Ferencvárosban, és nem hogy ilyen nevek mellett. Meglepetésként ért engem, hogy a CSZKA 1948 Szófia elleni meccsünk második félidejében megkaptam a csapatkapitányi karszalagot, de mint mondtam, ez egyben egy nagy megtiszteltetés is volt, és nagy motivációt ad nekem a jövőre nézve” – nyilatkozta a klub honlapján Tóth Alex, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy mit mondott neki a nagy gesztus előtt Jansen.

Félidőben odahívott magához, feladta rám a szalagot és annyit mondott, hogy legyek vezér, ez volt a kérése.

A Ferencvárosnál ő lehet a következő meghatározó magyar játékos. Posztja alapján közte, és Nagy Ádám között nagy a hasonlóság. Mindketten nagyon fiatalon tűntek fel a Fradinál, Nagynak később sikerült a Bolognába szerződnie, kérdés, Tóth túl tudja-e szárnyalni.