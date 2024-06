„Megmutatta, milyen képzett” – komoly dicséret kapott a Fradi magyar fiatalja

Újabb eredményes szezonon van túl a Lipcsei Péter által irányított Soroksár a magyar másodosztályban. A sárga-fekete mezes együttes a hetedik helyen zárt, 45 pontot szerzett, a Soroksárnak sokat segítettek a Ferencvárostól kölcsönvett fiatalok.

Tóth Alex (jobbra) az idény végén már a Fradi nagycsapatában is megmutathatta magát (Fotó: Szabó Miklós)

„Sok fiatal játékosunk kapott rendszeres játéklehetőséget az elmúlt idényben is a Soroksárban, mindannyian értékes tapasztalatokkal gazdagodtak. Lipcsei Péterrel és Szűcs Mihállyal is szoros a kommunikáció, remek munkát végeznek. A játékosaink szépen fejlődtek a legutóbbi szezonban is. Mindegyik futballistánk teljesítményét figyeljük. Igyekszünk nekik minden segítséget megadni, hogy minél magasabb szinten tudjanak játszani” – nyilatkozta a Fradi oldalán Hajnal Tamás, a klub sportigazgatója. Hasonlóan elégedett volt a Soroksár vezetőedzője, Lipcsei Péter is, aki néhány játékost külön ki is emelt.

„Úgy gondolom, a fiatalok jó úton járnak, elégedett vagyok a hozzáállásukkal. Egy fiatal futballistában benne van, hogy hibázik, de ha látni rajta az akaratot, akkor azt egy edző könnyebben elnézi neki” – kezdte értékelését a Lipcsei Péter.

Tóth Alex már a Ferencváros felnőtt csapatában is megmutatta, hogy milyen képzett, jó képességű labdarúgó. Mergl Szabi az első tíz forduló után végigvédte a bajnokságot. Kaján Norbi is sokat játszott, a védelemben a jobb- és a baloldalon is számíthattunk rá. Varga Zétény nagy tehetség, aki komoly terhelést kapott, pihenőre is van szüksége.

Rajtuk kívül a ghánai Shadirac Chyreme Say és Varga Stefan jutott szóhoz Fradi kölcsönjátékosként, két korábbi FTC-futballistát, Katona Mátét és Hajdú Rolandot pedig végleg szerződtette a Soroksár.

