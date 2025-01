Közel vannak az ágyak – Less be a Fradi sztárjának hálószobájába!

Tíz napot tölt Spanyolországban a Ferencváros a téli edzőtáborában. A gárdához kedden csatlakozott Robbie Keane vezetőedző, aki alaposan megdolgoztatja a keretet. A csapat pénteken már edzőmeccset játszik a német Münster ellen, itt mutatkozik be a hétfőn kinevezett ír szakember. Alaposan be vannak fogva tehát a labdarúgók, akik közül most a két skandináv sztárról, Stefan Gartenmannról és Kristoffer Zachariassenről derült ki, hol, és mivel üti el szabadidejét a hotelben.

Zachariassen három és fél éve alapember a Fradiban Fotó: Molnár Ádám

Gartenmann, a gárda dán védője mutatta be a szállodai szobáját. A tavaly nyáron érkező védő Zachariassennel, a norvég középpályással lakik egy szobában. A FradiMédia videójából kiderült, hogy az ágyak közel vannak egymáshoz, a fürdőszobában pedáns rend uralkodik, a focisták pedig az erkélyen fogyasztják el reggeli és délutáni kávéjukat. Szabadidejükben sorozatokat néznek, éppen most darálták le a „Squid game” második évadát. Gartenmann azt is elmondta, miért ideális számára a szobatársa.

Zaki nagyon szolid, éjszaka nem horkol. Ez a legfontosabb

– mondta a videóban Gartenmann, aki elárulta, napi 19 órát töltenek a szobában.

