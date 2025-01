Órákon belül eldőlhet, liverpooli legenda lesz a Fradi új edzője

A Csakfoci információi szerint eldőlt az edzőkérdés a Ferencváros focicsapatánál. Az oldal úgy tudja, hogy a klub mindenben megállapodott Robbie Keane-nel, akinek a hivatalos bejelentésére a napokban sor is kerülhet.

Robbie Keane legutóbb Írországban dolgozott / Fotó: AFP

Robbie Keane játékosként az Internazionalét, a Leeds Unitedet, a Tottenhamet és a Liverpoolt is erősítette. Edzőként egyelőre Izraelben volt sikeres, ahol a Maccabi Tel-Avivval bajnok lett, valamint a Totó-kupát is behúzta. Az ír szakember már nyáron is képben volt az FTC-nél, akkor megírtuk, hogy tárgyalásig is eljutottak a felek, de végül Pascal Jansenre esett a választás.

A csapat jelenleg Spanyolországban készül Leandro vezetésével.