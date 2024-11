Magyar rangadó jön a topligában, Marco Rossi új kiszemeltjét figyelheti

A nemrég még a bajnoki címről álmodozó RB Leipzig mély gödörbe kerülve (egész novemberben, öt meccsen egyetlen pontot szerezve), a gyengén rajtolt VfL Wolfsburg pedig két győzelem után készül a német Bundesliga 12. fordulójának „magyaros rangadójára”. A szombati, lipcsei meccsen a hazaiaknál várhatóan Gulácsi Péter és Orbán Willi, a vendégeknél pedig jó eséllyel Dárdai Bence játszhat.

Gulácsi Péter (balra) és Orbán Willi ellen is villanni fog Dárdai Bence? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az RB sokáig elsősorban a kapuban remekelő Gulácsi bravúrjainak köszönhetően ért el jó eredményeket, az utóbbi hetekben azonban – egy sor kulcsember sérülése miatt is – már lejtmenetbe ment át a szezon eleji sikersorozat. A bajnokságban előbb Dortmundban, majd legutóbb Hoffenheimben is vezetésről kapott ki Marco Rose vezetőedző csapata (1-2, 3-4), és köztük hazai pályán csak 0-0-ra végzett a Mönchengladbach ellen. A Bajnokok Ligájában pedig folytatódott az egyre kínosabb vesszőfutás: az Atlético Madrid (1-2), a Juventus (2-3) és a Liverpool (0-1) után a Celtic (1-3) és kedden az Internazionale is legyőzte (0-1) a lipcseieket. Ha sürgősen össze nem szedik magukat, a magára talált Wolfsburg, a legifjabb Dárdai-fiú csapata tehet be végképp a bajnoki álmaiknak.

A szombati meccset tehát kiemelt figyelemmel követheti Marco Rossi szövetségi kapitány. Igaz, jelenleg csak a hazaiak csapatkapitánya, Orbán Willi fix tagja a válogatott keretnek, de Gulácsi októberre és novemberre kért önkéntes távolléte is lejárt, elvileg a jövő tavaszi (március 20., 23.), törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozó párharcra visszatérhet a csapatba. Az ellenoldalon pedig rohamozhatja a kapuját Dárdai Bence, aki 18 éves létére már Rossi kiszemeltje.

Dárdai Bence célkeresztben Rossinál

A Wolfsburg mellett egyelőre a német U19-es válogatottat erősítő (nemrég a mieink elleni győzelem során is kezdő) középpályás már augusztusban bemutatkozott ugyan az új Bundesliga-csapatában, de csak novemberben sikerült neki az áttörés. A legutóbbi három alkalommal kezdettől pályán volt, a heidenheimi (3-1) és az Union Berlin elleni (1-0) győzelmekből pedig új korrekordot jelentő góllal, majd gólpasszal vette ki a részét. Nem csoda, hogy a német-magyar kettős állampolgársággal rendelkező tehetségről nemcsak wolfsburgi edzője, Ralph Hasenhüttl áradozik, de Rossi is kijelentette róla: rövidesen beszél vele, hogy a bátyjai, Palkó és Márton után, akár már márciustól ő is magyar válogatott legyen.