Dárdai Bence a magyar válogatott ellen készül

Andorrát még nélküle győzte le kedden a német U19-es válogatott, de az Európa-bajnoki selejtezőtorna folytatásában biztosan szerepet kap Dárdai Bence. Alighanem játszhat majd a magyar korosztályos csapat ellen is, a papírforma szerint – remélhetőleg – már mindkét oldalról továbbjutóként, a csoportgyőzelemért. Egyelőre a mieink ellen, noha Marco Rossi szövetségi kapitány akár már jövő márciusban mély vízbe dobná a magyar A-válogatottban.

Dárdai Bence egyelőre a német U19-es válogatottban játszik, de Marco Rossi akár már jövő tavasszal szívesen látná / Fotó: Getty Images

Ami az andorrai U19-es Eb-selejtezőt illeti: a németek az első körben 2-0-ra verték a házigazdákat, míg a magyar ifik 3-1-re Ciprust. A folytatásban, pénteken Magyarország–Andorra- és Németország–Ciprus-meccseket rendeznek, hogy aztán az utolsó, hétfői fordulóra maradjon a magyar-német rangadó. A négyesből az első két helyezett jut tovább a tavaszi elitkörbe. Ha Rossin múlik, akkor Dárdai Pál legifjabb fia márciusban már magyar címeres mezben mutatkozhatna be a „nagyok” között: Szoboszlai Dominikék oldalán kezdhetné meg a világbajnoki selejtezőket.

Követi-e bátyjai példáját Dárdai Bence?

– Dárdai Bence irányítóként, számunkra nagyon érdekes pozícióban játszik, figyeljük a teljesítményét. Még nem beszéltem vele személyesen, de az MLSZ érdeke, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Részemről adott a hajlandóság, hogy lehetőséget adjak neki. Dárdai Bence már egy kész játékos, aki adott esetben már márciusban segítséget jelenthetne nekünk – mondta nemrég Rossi a 18 éves tehetségről, aki azóta már megszerezte az első Bundesliga-gólját a Wolfsburg új korrekordereként, és a családjában is lepipálva édesapját és testvéreit.

A 61-szeres magyar válogatott középpályás, majd szövetségi kapitány Dárdai Pál három fia közül előbb Dárdai Palkó, majd Dárdai Márton is a német korosztályos válogatottakban szerepelt, de felnőtt szinten mindketten a magyar nemzeti csapatot választották. Utóbbi, a Hertha 22 éves védője jelenleg is tagja a Hollandia és Németország elleni Nemzetek Ligája-meccsekre készülő Rossi-csapatnak, míg a szélsőként szintén a berlini klubot szolgáló 25 éves báty, Dárdai Palkó ezúttal nem kapott meghívót. Kérdés, hogy a fivéreinél is tehetségesebbnek tartott, ráadásul már ilyen fiatalon más utat választott – családtagjai kérlelése ellenére a Herthát otthagyva Wolfsburgba igazolt – öccsük hogyan dönt majd, ha őt is meglátogatja Marco Rossi.