Marco Rossi nem kertelt, Szoboszlai Dominiknak ebben fejlődnie kell

Két éve ők a magyar fociválogatott vezérei. Marco Rossi és Szoboszlai Dominik, a két kapitány, az előbbi a kispadról irányít, a másik csapatkapitányként fogja össze bent a társakat. A Liverpool játékosa nagyon fiatalon örökölte meg a karszalagot, 22 éves sem volt, amikor a gárda vezére lett. Még most is csak 24 esztendős, még ő is fejlődhet. Erről beszélt Marco Rossi a Nemzeti Sportnak adott interjújában, melyben bizonyos szempontból meg is védte klasszisát.

Marco Rossi és Szoboszlai Dominik a hollandok elleni meccsen (Fotó: Szabó Miklós)

Marco Rossi elmondta, sokan beképzeltnek, arrogánsnak tarthatják Dominikot. Ők biztosan nem ismerik jól a labdarúgót.

Noha még mindig nagyon fiatal, a személyisége alapján alkalmas a csapatkapitányi feladatra, és tett is azért, hogy valóban példakép lehessen. Sokat fejlődött az elmúlt években hozzáállásában, gyakran ő az első, aki elindul az edzés előtti bemelegítésre. Aki nem ismeri, annak esetleg arrogánsnak tűnhet néha, de ez csak a látszat

– mondta a játékosról Rossi, aki hozzátette, valamiben azért fejlődnie kell a játékosának.

Neki azt kell megértenie, és ezért erőfeszítést is tennie, hogy a csapatnak és a stábnak is az az érdeke, hogy minél empatikusabb légkört alakítson ki maga körül

– üzent sejtelmesen a magyar-olasz szakember.

Marco Rossi a búcsúról is beszélt

A gyengébben sikerült Európa-bajnokság után benne volt a levegőben, hogy a szövetségi kapitány úgy dönt, idő előtt távozik a kispadról. Erről az időszakról is beszélt az interjúban.

Az Eb-től búcsúzva úgy tűnt, mintha félúton hagytam volna abba a munkát, így pedig semmiképpen sem szerettem volna, és a jövőben sem szeretnék távozni

– mondta Rossi, akinek 2026 elejéig van szerződése. A jövőt óriási mértékben határozza meg, hogyan szerepel a válogatott a világbajnoki selejtezőkön.