„Rendkívüli csalódás” – Gulácsi tavaszra visszatérhet a válogatottba

Noha csak 15 éve alapították a német ötödosztályban, idén már hetedik alkalommal szerepel a Bajnokok Ligája főtábláján az RB Leipzig. A magyar válogatott klubikonjaira, Orbán Willi csapatkapitányra és helyettesére, Gulácsi Péterre épülő gárda négyszer továbbjutott a csoportkörből, játszott már BL-elődöntőt is (2020, 0-3 a PSG ellen), most azonban gyászosan teljesít. Ez akár Gulácsi válogatottbeli szereplésére is kihathat.

Gulácsi Péter a vb-selejtezőkön újra Marco Rossi rendelkezésére áll majd? Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A megreformált lebonyolítás hozta nyolc meccs első felét kivétel nélkül elveszítette Marco Rose vezetőedző csapata: az Atlético Madrid ellen idegenben (2-1 oda), majd a Juventus (2-3) és a Liverpool (0-1) ellen otthon kapott ki az RB, kedden pedig hiába vezetett Glasgow-ban, a Celtic 3-1-re fordított.

Rendkívül csalódottak vagyunk a helyzetünk ismeretében a Bajnokok Ligájában.

Nagy terveink voltak, végül mégis megint veszítettünk, pedig egy-nullás vezetés után is megvoltak az újabb gólhelyzeteink, nyerhettünk volna. Ezek után így kikapni, nagyon elkeserítő. Olyan szakaszban vagyunk, amikor nagyon nehezen találjuk a játékunkat. Egy-egyig jók voltunk, de a 35. perc után elvesztettük a kontrollt, elvesztettük az intenzitást, elvesztettük az ellenfélre gyakorolt nyomást. Ezután már nagyon nehéz dolgunk volt. Nincs mentség, az utóbbi két meccsen sok döntő pillanatból jöttünk ki rosszul, azon kell dolgoznunk, hogy ez fordítva történjen – mondta Gulácsi.

Okafogyottá válhat Gulácsi mellőzése

A helyzet valóban elég kilátástalan a BL-ben. A Lipcse az alapszakasz féltávjánál még pontot sem szerzett, így a hátralévő mérkőzéseken óriási fordulat kéne, hogy legalább a 36-os mezőny legjobb 24 csapata közé kerüljön (ez jelentene rájátszást a nyolcaddöntőbe jutásért). Gulácsiék legközelebb az olasz Internazionale vendégei lesz, majd az angol Aston Villa és a portugál Sporting elleni hazai meccsek után, az osztrák Sturm Graz otthonába hivatalosak. Ha a papírforma szerint januárban véget ér számukra a BL-szereplés, akkor jövő nyárig már csak a Bundesligában (és esetleg a Német Kupában) juthat feladat Gulácsinak, illetve minden eddiginél erősebbnek tűnő posztriválisának, a 22 éves belga Maarten Vandevoordtnak. Ez esetben okafogyottá válna 58-szoros válogatott kapusunk további távolmaradása a nemzeti csapattól.