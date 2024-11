Dárdai Bence lenyűgözte az edzőjét

A Dárdai Pál fiai közül tán legtehetségesebbnek tartott Bencéről a minap wolfsburgi edzője áradozott:

– Mattias Svanberg és Aster Vranckx sérülése miatt Bence természetesen látta az esélyt, hogy bekerülhet a csapatba. Amúgy is jól teljesített a felkészülés során. A fiúknak meg kell és meg is akarjuk adni a sanszot, hogy megmutassák magukat. Ahogy már az utóbbi mérkőzéseken, Heidenheimben is lenyűgöző volt. Nagyon letisztult a játéka, még ha még nem is mindig kilencven percen át. Máris képes rányomni a bélyegét a meccsekre.

Ő egy nagyon jó srác, tiszta fejjel. Látszik, hogy egy futballistacsaládból jött. Máris messzire jutott és népszerű a csapatban, mert szuper a karaktere

– mondta róla Ralph Hasenhüttl, aki a legutóbbi három tétmeccsen a kezdőcsapatába jelölte a 18 éves Dárdai Bencét (ezeken a wolfsburgiak előbb hosszabbításban kiejtették a Német Kupából az idei Bajnokok Ligája-döntős Borussia Dortmundot, majd a bajnokságban 1-1-re végeztek otthon az Augsburg ellen, és a Dárdai-gólnak is köszönhetően 3-1-re nyertek Heidenheimben).

A Bundesliga-tabellán 13. Wolfsburg a válogatottszünet után, jövő szombaton Schäfer András csapatát, a 6. Union Berlint fogadja majd, jó eséllyel újra Dárdai Bencével a kezdő tizenegyében.